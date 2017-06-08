إفطار جماعي للشرطة والشعب بالخليفة والسيدة زينب (صور)

كتب – فتحي سليمان:

نظمت مديرية أمن القاهرة إفطارًا جماعيًا بمشاركة المواطنين بأقسام شرطة الخليفة والسيدة زينب.

وأقامت مديرية الأمن سرادقات إفطار جماعي بمحيط قسمي شرطة الخليفة والسيدة زينب، وتم دعوة المواطنين من أهالي دوائر تلك الأقسام لمشاركة ضباط وأفراد القسمين هذا الإفطار الرمضاني.

وأعرب المواطنين عن تقديرهم لتلك المبادرة التي ساعدت على توطيد أواصر التواصل والتعاون بين الشرطة والمواطنين الذين قدموا الشكر لأجهزة الأمن على الجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتواصل معهم في تلك المناسبات.

وفي بيان لها قالت مديرية الأمن إن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتنفيذًا للاستراتيجية الأمنية التي تهدف بأحد أهم محاورها إلى تدعيم أواصر العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتفعيلاً لأطر التواصل والتلاحم الإيجابي مع المواطنين خاصةً في المناسبات الدينية والاجتماعي.