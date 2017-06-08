أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

لماذا أطاح "العراقي" برئيس مباحث الهرم؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لماذا أطاح "العراقي" برئيس مباحث الهرم؟

03:36 م الخميس 08 يونيو 2017

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن مفاجأة بواقعة هروب متهم كان يتلقى العلاج بالمستشفى مساء أمس الأربعاء.

المتهم يبلغ من العمر 40 عاما، صادر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية تورطه بقضية (قتل)، وكان يقضي فترة عقوبة بقسم شرطة الهرم، إلا أنه شعر بحالة إعياء نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن الحراسة المكلفة بملاحظة المتهم في المستشفى كانت تضم أفراد "نظام" فقط دون وجود أحد من المباحث.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن افتقار طاقم الحراسة إلى وجود فرد مباحث، سهل من هروب المتهم كونه شديد الخطورة، مشيرا إلى أن هذا الخطأ دفع اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، لإصدار قرار بنقل المقدم عمرو حجازي، رئيس مباحث الهرم، إلى ديوان المديرية.

بدوره، قال مصدر طبي بمستشفى أم المصريين، إن المتهم كان يعاني من مرض "قدم السكري"، لافتا بأن الحراسة كانت "عادية".

وبسؤال المصدر عن حالة المتهم عما إذا كانت تستدعي نقله إلى المستشفى أم لا؟، رفض التعليق، مؤكدا أن الأمر قيد التحقيق من قبل النيابة العامة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نقل رئيس مباحث الهرم إلى مديرية أمن الجيزة بسبب هروب متهم من مستشفى أم المصريبن

    نقل رئيس مباحث الهرم إلى مديرية أمن الجيزة بسبب هروب متهم من مستشفى

    أخبار
  • من كيت كات إلى كرداسة.. رحلة سرقة سيارة حكومية بالجيزة

    من كيت كات إلى كرداسة.. رحلة سرقة سيارة حكومية بالجيزة

    أخبار
  • ربة منزل تكشف سبب قتل أب لأبنائه بسم فئران في الهرم

    ربة منزل تكشف سبب قتل أب لأبنائه بسم فئران في الهرم

    أخبار
  • إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالبدرشين

    إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالبدرشين

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • عن رحيل كوليبالي.. وليد سليمان: لدينا أفضل مهاجم في مصر.. وناشيء صاعد

    عن رحيل كوليبالي.. وليد سليمان: لدينا أفضل مهاجم في .. وناشيء صاعدرياضة

  • "شاومينج" تنشر أجزاء من امتحان اللغة الانجليزية.. والتعليم تكشف التفاصيلأخبار

  • السيسي ينفعل على أحد الضيوف:

    ينفعل على أحد الضيوف: "أنا لا أقبل نكون كدة"أخبار

  • الأهلي من تآمر على نفسه في قضية كوليبالي

    الأهلي من تآمر على نفسه في قضية كوليباليأخبار

  • "الدمايطة" غاضبون من سخرية رامز جلال من الحضري: "قلة أدب"فنون

  • بالصور.. طلاب الثانوية يشتكون من امتحان الإنجليزي:

    بالصور.. طلاب الثانوية يشتكون من امتحان الإنجليزي: "جاي السنة دي منأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي