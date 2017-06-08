لماذا أطاح "العراقي" برئيس مباحث الهرم؟
لماذا أطاح "العراقي" برئيس مباحث الهرم؟
03:36 م الخميس 08 يونيو 2017
مديرية امن الجيزة
كتب - محمد شعبان:
كشف مصدر أمني مسؤول عن مفاجأة بواقعة هروب متهم كان يتلقى العلاج بالمستشفى مساء أمس الأربعاء.
المتهم يبلغ من العمر 40 عاما، صادر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية تورطه بقضية (قتل)، وكان يقضي فترة عقوبة بقسم شرطة الهرم، إلا أنه شعر بحالة إعياء نُقل على إثرها إلى المستشفى.
وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن الحراسة المكلفة بملاحظة المتهم في المستشفى كانت تضم أفراد "نظام" فقط دون وجود أحد من المباحث.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن افتقار طاقم الحراسة إلى وجود فرد مباحث، سهل من هروب المتهم كونه شديد الخطورة، مشيرا إلى أن هذا الخطأ دفع اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، لإصدار قرار بنقل المقدم عمرو حجازي، رئيس مباحث الهرم، إلى ديوان المديرية.
بدوره، قال مصدر طبي بمستشفى أم المصريين، إن المتهم كان يعاني من مرض "قدم السكري"، لافتا بأن الحراسة كانت "عادية".
وبسؤال المصدر عن حالة المتهم عما إذا كانت تستدعي نقله إلى المستشفى أم لا؟، رفض التعليق، مؤكدا أن الأمر قيد التحقيق من قبل النيابة العامة.
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