أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الاحصاء : 9.4 ملليون سيارة مرخصة في مصر بنهاية 2016

Google+ Print
الاحصاء : 9.4 ملليون سيارة مرخصة في مصر بنهاية 2016 الاحصاء : 9.4 ملليون سيارة مرخصة في مصر بنهاية 2016

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالى عدد المركبات المرخصة في والذي بلغ نحو 9.4 ملايين مركبة بنهاية شهر ديسمبر 2016، منها نحو 3.2 ملايين مركبة بالمحافظات الحضرية بنسبة 34.5%، و3.1 ملايين مركبة بنسبة 32.9% بمحافظات الوجه البحري، و2.8 مليون مركبة بنسبة 30% بمحافظات الوجه القبلى، و247 ألف مركبة بنسبة 2.6% بمحافظات الحدود.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال نشرة حصر المركبات المرخصة خلال عام 2016، والتى أصدرها الجهاز اليوم، الأربعاء، أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى، حيث بلغت عدد المركبات بــها 2.3 مليون مركبة بنسبة 25.1%، تليها محـافظة الجيزة بعـدد 1.1 مليون مركبة بنسبة 11.7%، ثم محافظة الإسكندرية فى المرتبـة الثالثة بعـدد 622.2 ألف مركبة بنسبة 6.7%، وجاءت محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة، حيث بلغت عدد المركبات بها 28.4 ألف مركبة بنسبة 0.3% من إجمالى المركــبات في 31 ديسمبر 2016.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن إجمالى عدد السيارات المرخصة سجل نحو4.7 ملايين سيارة بنسبة 50.6% من إجمالى المركبات فى 31 ديسمبر 2016، وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة ( ملاكى )، حيث بلغت 4.3 ملايين سيارة بنسبة 90.9%، تليها سيارات الأجـرة بعدد 373.5 ألف سيـارة بنسبة 7.9%، وأقلها سيارات الملحقة بعدد ألف سيارة بنسبة 0.02% من إجمالى السيارات.

شاهد أيضا

كما بلغ إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة 142.8 ألف أتوبيس بنسبة 1.5% من إجمالى المركبات فى 31 ديسمبر 2016، وجاء الأتوبيس الخاص فى المرتبة الأولى بعدد 50 ألف أتوبيس بنسبة 35.0%، وأتوبيس المدارس فى المرتبة الأخيرة بعدد 12.9 ألف أتوبيس بنسبة 9.1% من إجمالى الأتوبيسات.

فيما بلغ إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة نحو 1.2 مليون سيارة بنسبة 12.9% من إجمالي المركبات فى 31 ديسمبر 2016. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي