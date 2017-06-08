الاحصاء : 9.4 ملليون سيارة مرخصة في مصر بنهاية 2016

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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالى عدد المركبات المرخصة في مصر والذي بلغ نحو 9.4 ملايين مركبة بنهاية شهر ديسمبر 2016، منها نحو 3.2 ملايين مركبة بالمحافظات الحضرية بنسبة 34.5%، و3.1 ملايين مركبة بنسبة 32.9% بمحافظات الوجه البحري، و2.8 مليون مركبة بنسبة 30% بمحافظات الوجه القبلى، و247 ألف مركبة بنسبة 2.6% بمحافظات الحدود.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال نشرة حصر المركبات المرخصة خلال عام 2016، والتى أصدرها الجهاز اليوم، الأربعاء، أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى، حيث بلغت عدد المركبات بــها 2.3 مليون مركبة بنسبة 25.1%، تليها محـافظة الجيزة بعـدد 1.1 مليون مركبة بنسبة 11.7%، ثم محافظة الإسكندرية فى المرتبـة الثالثة بعـدد 622.2 ألف مركبة بنسبة 6.7%، وجاءت محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة، حيث بلغت عدد المركبات بها 28.4 ألف مركبة بنسبة 0.3% من إجمالى المركــبات في 31 ديسمبر 2016.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن إجمالى عدد السيارات المرخصة سجل نحو4.7 ملايين سيارة بنسبة 50.6% من إجمالى المركبات فى 31 ديسمبر 2016، وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة ( ملاكى )، حيث بلغت 4.3 ملايين سيارة بنسبة 90.9%، تليها سيارات الأجـرة بعدد 373.5 ألف سيـارة بنسبة 7.9%، وأقلها سيارات الملحقة بعدد ألف سيارة بنسبة 0.02% من إجمالى السيارات.

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كما بلغ إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة 142.8 ألف أتوبيس بنسبة 1.5% من إجمالى المركبات فى 31 ديسمبر 2016، وجاء الأتوبيس الخاص فى المرتبة الأولى بعدد 50 ألف أتوبيس بنسبة 35.0%، وأتوبيس المدارس فى المرتبة الأخيرة بعدد 12.9 ألف أتوبيس بنسبة 9.1% من إجمالى الأتوبيسات.

فيما بلغ إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة نحو 1.2 مليون سيارة بنسبة 12.9% من إجمالي المركبات فى 31 ديسمبر 2016.