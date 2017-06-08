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بكري: مناقشة «تيران وصنافير» بالبرلمان بحضور خبراء ومتخصصين

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بكري: مناقشة «تيران وصنافير» بالبرلمان بحضور خبراء ومتخصصين بكري: مناقشة «تيران وصنافير» بالبرلمان بحضور خبراء ومتخصصين

التحرير

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أكد النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة تبدأ يوم الأحد المقبل جلسات استماع في شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، والتي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.

وأوضح النائب، تصريح صحفي، أن اللجنة أبلغت النواب بالحضور للمشاركة في جلسات المناقشة في قاعة مجلس الشورى، بحضور متخصصين وخبراء.

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وأشار بكري، إلى أن هناك تمسك من النواب بأن تكون جلسات المناقشة على الهواء مباشرة، وأمام الرأي العام، ليعلم الجميع صحة المستندات التي تحسم تبعية الجزيرتين. 

يذكر أن النائب مصطفى بكري كان قد أصدر كتابا يوضح فيه «سعودية» جزيرتي تيران وصنافير. 

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التحرير

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