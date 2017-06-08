انقلاب سيارة مواد بترولية على طريق سوهاج وتفحم قائدها

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لقى سائق مصرعه، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية واحتراقها علي طريق «سوهاج - البحر الأحمر»، وتفحمت الجثة بالكامل والتي تم نقلها لمشرحة المستشفى المركزي بأخميم وباشرتى النيابة العامة التحقيقات.



تبين أنه في أثناء سير السيارة رقم "2415 هـ ب" نقل بمقطورة محملة بالمواد البترولية، قيادة أحمد محمد هارون محمود 35 عاماً، سائقن، يقيم مدينة سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده في أثناء تجاوز أحد المنحنيات الخطرة بالطريق مما أدي لانقلابها بجانب الطريق، نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتفحم الجثة بالكامل تم نقلها لمستشفي أخميم المركزي.



وأشارت التحريات إلي أن السيارة محملة بمواد بترولية 62 ألف لتر بنزين 80 قادمة من مستودع مصر للبترول بالسويس لتفريغ حمولتها بمستودع مصر للبترول دائرة قسم ثان سوهاج ملك جمال مقلد، صاحب محطة بنزين العروبة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2741 إداري المركز، والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.