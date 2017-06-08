رسميا أبوشقة يعلن مناقشة «التشريعية» لاتفاقية «تيران وصنافير» الأسبوع المقبل

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كشف النائب هيثم الحريري عضو إئتلاف 25-30 عن نص رسالة مرسلة إليه من رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب بهاء أبوشقة، يحدد فيها مواعيد انعقاد اللجنة الأسبوع الجديد، لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـاتفاقية «تيران وصنافير».

وأشار الحريري من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بموقع فيسبوك، نص الرسالة التي تسلمها من النائب بهاء أبوشقة، التي جاء فيها تحديد 3 اجتماعات الأسبوع المقبل، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، وجاء نص الرسالة كالتالي:

السادة أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يرجى حضور اجتماعات اللجنة المقرر عقدها بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى (سابقاً) على النحو التالي:

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الاجتماع الأول: في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد 11 من يونيو 2017 ، أما الاجتماعين الثاني والثالث: يومى الأثنين والثلاثاء 13،12 يونيو 2017 ، فسيتم تحديد ميعاد انعقادهما وفقاً لرغبة السادة أعضاء اللجنة.

وذلك لنظر طريقة إقرار إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.