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القبض على «مليونيرة» تتسول في الإسماعيلية

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القبض على «مليونيرة» تتسول في الإسماعيلية القبض على «مليونيرة» تتسول في الإسماعيلية

التحرير

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ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بالإشتراك مع مباحث الأحداث القبض على متسولة، وبفحصها تبين أنها ميسورة الحال وتمتلك برجا سكنيا يتعدى ثمنه المليون جنيه وأرصدة في البنوك.

كان اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من النقيب مهند العزبي رئيس مباحث الرعاية والأحداث، يفيد بورود معلومات حول إحدى السيدات تقوم بالتسول أمام أحد المساجد بدائرة القسم.

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تم ضبط المتهمة، وتبين أنها تدعى "هويدا.ج.ع."، 27 عاما، مطلقة وبصحبتها ابنتها "فاتن"، وبمواجهتها أمام العقيد إبراهيم النجار مفتش مباحث المدينة أقرت بالتسول أمام المسجد، لأنها وجدت منها مهنة سهلة، توفر منها المال الكثير، وأفادت انها تمتلك برجا سكنيا في منطقة الغابة، ووالدها يعمل في ، ويدفع مصروف يومي لها بقيمة 200 جنيه، كما أنها تمتك حسابا في أحد البنوك.

تم تحرير المحضر رقم 3167 جنح أول، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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التحرير

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