الاستثمار تخطط لزيادة المناطق الحرة فى المحافظات

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قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، إن الوزارة تقوم بعمل بوابة الكترونية للاستثمار والتعاون الدولى بعد دمج الوزارتين فى وزارة واحدة، من أجل العمل على جذب المستثمرين والشركاء فى التنمية وتوضيح كافة المعلومات والاجراءات والخدمات التى تتخذها الوزارة فى مجال الاستثمار وتشمل البوابة معلومات عن المناطق الحرة وكافة الاخبار المتعلقة بالوزارة والمشروعات التى تدعمها وتساهم فى تنفيذها بشكل يومى.

وأشارت الوزيرة خلال تفقدها المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، إلى أن بعثة من البنك الدولى ستزور مصر الأسبوع المقبل، لدعم الخريطة الاستثمارية.

وأكدت "نصر " أن من ضمن خطة الوزارة زيادة عدد المناطق الحرة فى المحافظات، من أجل جذب المزيد من المستثمرين .

وكانت الوزيرة، استمعت فى البداية لشرح حول طبيعة عمل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، حيث أشار العاملين إلى أن نسبة الاشغال فى المنطقة وصلت إلى 97 %.

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وقال أحمد عفيفى رئيس قطاع المناطق الحرة، إن المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر هى احد المناطق الحرة التسعة للهيئة العامة للاستثمار، معربا عن تطلع قطاع المناطق الحرة لزيادة عددها خلال الفترة المقبلة.

وقامت الوزيرة، بجولة فى مصانع المنطقة الحرة العامة، حيث زارت مصنع شركة ليونى لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، والتى تبلغ حجم استثماراتها 74.3 مليون دولار، وحجم العمالة وصل إلى 6511 عامل، واستمعت الوزيرة إلى شرح حول طبيعة عمل الشركة والخطط المستقبلية للتوسع.

وعقب جولتها زارت مصنع شركة صحارا للطباعة والتى وصلت استثماراتها إلى 400 مليون جنيه، ويعمل بها 400 عامل، حيث أوضح نديم الياس، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى عدد من الدول الاوروبية مثل المانيا والسويد وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا، وتعتزم التوسع وزيادة الاستثمار فى خطوط إنتاج جديدة فى مجالات الطباعة والتغليف، بنحو 200 مليون جنيه، مما يوفر فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومى.