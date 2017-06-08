السيسي يفتتح منتدى الأعمال المصرى الألمانى الأسبوع المقبل

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أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا الأسبوع المقبل للمشاركة فى القمة الألمانية الإفريقية التى تعقد تحت عنوان " قمة الاستثمار مستقبل مشترك" تمثل قوة دفعة كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والمانيا خلال المرحلة المقبلة.

وقال : إنه من المقرر ان يشهد الرئيس فعاليات منتدى الأعمال المصري الألمانى المشترك والذى يستهدف خلق حوار بناء بين الشركات المصرية ونظيرتها الألمانية بهدف إنشاء مشروعات مشتركة جديدة تحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير مع يوليوس جيورج لوى سفير المانيا بالقاهرة والتى استعرضت توسيع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمانيا خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير، أن الزيارة ستشمل أيضاً عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة برئاسة وزير التجارة والصناعة المصرى ونظيره وزير الدولة للاقتصاد والطاقة الألماني حيث من المقرر أن يشهد الرئيس السيسي التوقيع على المحضر النهائى للجنة والتى تشمل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالسياسات التجارية والصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الحوار الاستثماري وكذا التعاون فى مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة.

واشار قابيل إلى أن تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين خلال الفترة الاخيرة وضعت أساساً راسخاً لعلاقات اقتصادية قوية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والألماني على حد سواء وتمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الناجحة فى مختلف النواحي الاقتصادية كما تمثل خطوة هامة نحو إحداث طفرة حقيقية فى مستوى العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

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وحول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية اوضح وزير التجارة والصناعة، ان العلاقات التجارية بين البلدين تشهد حاليا زخماً كبيراً ونقلة نوعية فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادى ، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 5 مليارات و567 مليون يورو بزيادة 10% عن عام 2015، كما بلغت الاستثمارات الألمانية فى مصر حتى يناير الماضى نحو 619.2 مليون دولار فى قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات حيث تحتل المانيا المركز الـ 20 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى.

ومن جانبه أكد يوليوس جيورج لوى سفير المانيا بالقاهرة ، على الدور المحورى الذى تلعبه مصر على مختلف الاصعدة فى منطقة الشرق الاوسط مشيراً الى ان مجتمع الاعمال الألمانى يولى اهمية خاصة بالسوق المصرية كسوق استثمارى فريد يمتلك فرصاً استثمارية هائلة فى مختلف القطاعات، واكد ان هناك فرصاً كبيرة لتوسيع اطر التعاون الاستثمارى بين البلدين فى العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية.

واشار الى ان زيارة الرئيس السيسى لالمانيا ستسهم فى تعزيز وتوسيع اطر التعاون الاقتصادى المشترك خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط شعبا البلدين.



