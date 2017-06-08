الحكومة توافق على إنشاء معهد تطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ
الحكومة توافق على إنشاء معهد تطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ
03:21 م الخميس 08 يونيو 2017
كتب - محمد غايات:
قال وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، إن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم الخميس، على تعديل بعض بنود قانون تنظيم الجامعات لإنشاء معهد اكتشاف وتطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ.
وأضاف عبد الغفار في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن المعهد هو الأول في مجال تطوير الدواء واكتشافه في مصر والمنطقة العربية، ليكون نواه لتصنيع الدواء في مصر، لافتاً إلى أنه رغم وجود مصانع دواء في مصر إلا أن خبرات التصنيع لا تزال بحاجة إلى تطوير وتطبيق الدراسات الخاصة بالمواد الخام والأثار الجانبية.
وأوضح عبد الغفار أن التعديلات شملت إنشاء المعهد العالي للبترول بفرع جامعة إسكندرية في مرسى مطروح، حيث سيتم استقبال الطلاب في مرسى مطروح في قسم التعدين والبترول في تخصص جيولوجيا التعدين لتغطية عجز الخريجين في هذا المجال خاصة للعمل في مشروع المثلث الذهبي.
وأضاف عبد الغفار أنه تم تعديل مسمى كلية رياض الأطفال إلى كلية الطفولة المبكرة، ليكون إضافة تخصصات ومهارات تدريبية لخريجي الكلية للاهتمام بالمرحلة العمرية من عامين إلى ٦ سنوات.
وأضاف وزير التعليم العالي أنه تم تعديل مسمى كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة السويس، لتكون كلية الآداب فقط للتماشي مع كليات الآداب في الجامعات، كما تمت الموافقة على إضافة معهد للنباتات العطرية في بني سويف، والتي تتميز بأكثر من ٨٠٪ من إنتاج الدولة من النباتات العطرية حيث تصدر مصر منتج النبات العطري كمواد خام بأكثر من ٨٠ مليون دولار، إلا أن إنشاء المعهد سيضيف فرص للدخول في مجال النباتات الطبية والعطرية من جانب بحثي لاستغلال هذه الميزة النوعية في المحافظة ليكون هناك بحث علمي موجه والتوجه للتصنيع والتنقيه بدلاً من استيراد المنتج النهائي من الخارج.
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