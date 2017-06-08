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مجلس الوزراء يوافق على التشريع الخاص بالإطار الوطني للمؤهلات

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يوافق على التشريع الخاص بالإطار الوطني للمؤهلات

03:16 م الخميس 08 يونيو 2017

مجلس الوزراء يوافق على التشريع الخاص بالإطار الوطني للمؤهلات

القاهرة - ( أ ش أ):

وافق مجلس الوزراء برئاس المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماعه، المنعقد الخميس، على التشريع الخاص بالإطار الوطني للمؤهلات، والذي يُعد أداة أو خريطة لتوصيف وترتيب المؤهلات التي تمنحها الدولة، ويتضمن 8 مستويات من شهادة الابتدائية حتى شهادة الدكتوراة في كل مستوى لتحديد الحد الأدنى من المهارات والكفاءات لحاملي هذه المؤهلات.

وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد - في تصريح صحفي - إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد منوط بها وضع معايير ضمان جودة التعليم في المؤسسات التعليمية في ضوء المعايير التي تضعها الهيئة وفي إطار الشفافية والعدالة وفق المعايير الدولية وطبيعة الظروف الاجتماعية وبيئة الدولة.

وأضافت عيد، أن التشريع الجديد يتميز بتوفير مهارات ابتكارية للطلاب وتبادل العمالة دولياً وفقًا لأطر عالمية لسهولة الحركة والانتقال لطلاب الدراسات العليا، ويفتح مسارات الحركة لطلاب التعليم الفني.

ولفتت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى أنه أداة لتوصيف المؤهلات التي تمنحها الدولة ولدينا في 8 مستويات من الابتدائي إلى الدكتوراة لتحديد الكفاءة والمهارة لكل خريج.

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Asha

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