عبد العال يستقبل رئيس بوركينا فاسو.. ويطالبه بدعم مشيرة خطاب باليونسكو

كتب - أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، رئيس جمهورية بوركينا فاسو روك كابوريه، والوفد المرافق له.

استهل عبد العال اللقاء بالترحيب بالحضور، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين متميزة وتاريخية، وهو ما يدعو إلى مواصلة التنسيق بين البلدين في كافة المجالات وخاصة المجال البرلماني، مشيداً بالمشاركة رفيعة المستوى من برلمان بوركينا فاسو في احتفالات مجلس النواب المصري بمرور 150 عاماً على إنشاء الحياة النيابية المصرية.

وأكد رئيس المجلس أهمية مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاصطفاف في مواجهة الارهاب الذى يهدد جميع الدول، مشدداً على أهمية زيادة التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، مشيراً إلى رغبة مصر في لعب دور أكبر في استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة غرب إفريقيا والساحل.

كما أكد عبد العال أهمية مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة لتجفيف الارهاب من منابعه، منوهاً بالدور الذى يقوم به الأزهر الشريف لنشر الفكر الاسلامي الوسطي المتسامح.

وفي إطار التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، دعا رئيس البرلمان، رئيس بوركينا فاسو، لدعم مشيرة خطاب المرشحة المصرية لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو.

وأكد رئيس جمهورية بوركينا فاسو، متانة العلاقات بين البلدين وتميزها، مشيراً إلى حرصه على تعزيز تلك العلاقات ودفعها بمشاريع ملموسة على أرض الواقع في مجالات الصحة والزراعة والتعليم وكذلك التعاون العسكري الذى يمثل ضرورة قصوى لمكافحة الارهاب، كما أكد على حرص بلاده على تعزيز التعاون البرلماني بين برلماني البلدين.