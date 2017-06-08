طاقم تحكيم جنوب أفريقي لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في الجزائر

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تلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، يفيد باختيار طاقم حكام من جنوب أفريقيا، لإدارة مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويضم طاقم التحكيم فيكتور ميجيل جوميز حكم ساحة، ومساعد أول لينكدي بولو ومساعد ثاني سندلي ديلكيني، وحكم رابع تينلكو فيكتور هولجاني، ويراقب المباراة زومورو جونفامي من توجو ومنسق عام إبراهيم سنجاري من مالي.

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ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 21 يونيو الجاري، علي ملعب 5 جويلية، في الحادية عشر بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن الزمالك تعادل مع اتحاد العاصمة، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة، ورغم التعادل، واصل الفارس الأبيض صدارته لمجموعته برصيد 5 نقاط، فيما رفع الفريق الجزائري، رصيده إلى النقطة الرابعة، بالتساوي مع أهلي طرابلس الليبي، صاحب المركز الثاني.