وزير التعليم العالي يطالب "الأعلى للمراكز البحثية" بتحديد الأفكار القابلة للتنفيذ

كتبت-داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور البحثي والتطبيقي والعلمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، موضحاً أن البحث العلمي الحقيقي هو الذي يكون له مردود إيجابي وعائد اقتصادي على مصر، مشيرًا إلى حرص الدولة على إزالة المعوقات التي تواجه البحث العلمي وتحقيق الاستفادة منه في خدمة التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعًا أمس الأربعاء، برئاسة وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ياسر رفعت القائم بعمل أمين عام المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –في بيان- إن "عبد الغفار" طالب المجلس بتحديد الأفكار البحثية القابلة للتنفيذ تمهيدًا لعرضها على المؤسسات والجهات المعنية لتمويلها، خاصة التي ترتبط باحتياجات المجتمع المصري، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالنشر العلمي، وتسويق الأبحاث العلمية، والتوسع في إرسال البعثات الخارجية.

كما أشار "عبد الغفار" إلى مشروع "البرنامج القومي للبعثات الخارجية" وأهميته حيث يتيح للباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الحصول على دورات تدريبية أو جمع مادة علمية لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر بالخارج لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، موضحاً أنه تم مخاطبة الجامعات الحكومية بترشيح 20 معيداً ومدرسًا مساعدًا من الكليات المختلفة، بالإضافة إلى أنه تم مخاطبة رؤساء المراكز والمعاهد الهيئات البحثية بترشيح باحث وباحث مساعد للحصول على هذه المنح.

وطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعضاء المجلس بوضع ضوابط محددة بشأن الإجراءات الإدارية المتبعة للموافقة على مرافـقة الزوج/ الزوجة لأعضاء هيئة البحوث، مطالبًا بتشكيل ورش عمل لإعداد قواعد جديدة للترقيات بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية تتماشى مع الخطة البحثية والميزانية المخصصة لكل معهد أو مركز.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث، وترشيحات معهد بحوث الإلكترونيات لتشكيل اللجان الخاصة باختيار رؤساء الأقسام، وكذلك ترشيحات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لتشكيل اللجنة الخاصة باختيار رؤساء شعبتي المياه العذبة والبحيرات، وتربية الأحياء المائية.