أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يطالب "الأعلى للمراكز البحثية" بتحديد الأفكار القابلة للتنفيذ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يطالب "الأعلى للمراكز البحثية" بتحديد الأفكار القابلة للتنفيذ

03:01 م الخميس 08 يونيو 2017

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت-داليا شبل:
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور البحثي والتطبيقي والعلمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، موضحاً أن البحث العلمي الحقيقي هو الذي يكون له مردود إيجابي وعائد اقتصادي على ، مشيرًا إلى حرص الدولة على إزالة المعوقات التي تواجه البحث العلمي وتحقيق الاستفادة منه في خدمة التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعًا أمس الأربعاء، برئاسة وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ياسر رفعت القائم بعمل أمين عام المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –في بيان- إن "عبد الغفار" طالب المجلس بتحديد الأفكار البحثية القابلة للتنفيذ تمهيدًا لعرضها على المؤسسات والجهات المعنية لتمويلها، خاصة التي ترتبط باحتياجات المجتمع المصري، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالنشر العلمي، وتسويق الأبحاث العلمية، والتوسع في إرسال البعثات الخارجية.

كما أشار "عبد الغفار" إلى مشروع "البرنامج القومي للبعثات الخارجية" وأهميته حيث يتيح للباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الحصول على دورات تدريبية أو جمع مادة علمية لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر بالخارج لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، موضحاً أنه تم مخاطبة الجامعات الحكومية بترشيح 20 معيداً ومدرسًا مساعدًا من الكليات المختلفة، بالإضافة إلى أنه تم مخاطبة رؤساء المراكز والمعاهد الهيئات البحثية بترشيح باحث وباحث مساعد للحصول على هذه المنح.

وطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعضاء المجلس بوضع ضوابط محددة بشأن الإجراءات الإدارية المتبعة للموافقة على مرافـقة الزوج/ الزوجة لأعضاء هيئة البحوث، مطالبًا بتشكيل ورش عمل لإعداد قواعد جديدة للترقيات بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية تتماشى مع الخطة البحثية والميزانية المخصصة لكل معهد أو مركز.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث، وترشيحات معهد بحوث الإلكترونيات لتشكيل اللجان الخاصة باختيار رؤساء الأقسام، وكذلك ترشيحات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لتشكيل اللجنة الخاصة باختيار رؤساء شعبتي المياه العذبة والبحيرات، وتربية الأحياء المائية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحكومة توافق على إنشاء معهد تطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ

    توافق على إنشاء معهد تطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ

    أخبار
  • الأعلى للجامعات يناقش استعدادات التنسيق السبت المقبل

    الأعلى للجامعات يناقش استعدادات التنسيق السبت المقبل

    أخبار

  • "التعليم العالي": تقديم كافة التسهيلات للطلاب الأردنيين للدراسة بالجامعات

    أخبار
  • عبد الغفار لمصراوي: حصر أعداد الطلاب القطريين بمصر.. وتحديد مصيرهم وفقا لسياستنا

    عبد الغفار لمصراوي: حصر أعداد الطلاب القطريين بمصر.. وتحديد مصيرهم

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • شاب منياوي يثير قلق

    شاب منياوي يثير قلق ""أخبار

  • أب يقتل نجليه بالسم ويحاول الانتحار:

    أب يقتل نجليه بالسم ويحاول الانتحار: "مش قادر على مصاريفهم"أخبار

  • ماذا يشرب رامز جلال قبل تنفيذ

    ماذا يشرب رامز جلال قبل تنفيذ "المقلب"؟.. إليكم الإجابةفنون

  • اللغة الإنجليزية تتسبب في

    اللغة الإنجليزية تتسبب في "إغماءات وانهيار" بين طلاب الثانوية بالفيومأخبار

  • تقرير

    تقرير "الأعلى للإعلام" عن مسلسلات وبرامج رمضان: إيحاءات جنسية وإسقاطاتأخبار

  • "أ ش أ": دولي الإخوان يأمر قيادات الجماعة بمغادرة قطر والتوجه لـ4 دولأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي