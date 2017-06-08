إصابة 8 طلاب بامتحان الثانوية بإغماء وانخفاض في ضغط الدم بكفر الشيح
إصابة 8 طلاب بامتحان الثانوية بإغماء وانخفاض في ضغط الدم بكفر الشيح
03:23 م الخميس 08 يونيو 2017
كفر الشيخ - إسلام عمار:
رصد مصراوى، اليوم الخميس، تعرض 8 حالات بي صفوف الطلاب والطالبات فى لجان امتحانات الثانوية العامة بكفرالشيخ، للإغماء والإصابة بانخفاض في ضغط الدم.
وكان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، استقبل 3 حالات منهم الطالبتنين "عبير م.ف"، بلجنة مدرسة محمد فريد الإبتدائية، و"بسمة م.ا"، بلجنة مدرسة الشهيد محمد حسن البدوى، مصابتين بالإغماء، والثالث الطالب "أحمد ي.ا"، بلجنة مدرسة لطفى السيد الإبتدائية، مصابًا بانخفاض فى ضغط الدم.
كما استقبلت اقسام الطوارئ والأستقبال ببعض المستشفيات، منهم كفر الشيخ العام، الطالب "سفيان ع.ا"، بلجنة مدرسة الشهيد هشام بركات بمدينة كفر الشيخ، والحامول المركزى الطالب "أسامة أ.ع"، بلجنة مدرسة الحامول التجريبية، وقلين المركزى الطالب "مصطفى م.ع.ح"، بلجنة مدرسة قلين الثانوية القديمة، مصابون بحالات إغماء.
وتعرضت الطالبة "شهنده م.ح"، بلجنة معهد فتيات مدينة سيدى سالم، لمغص معوى، استدعى نقلها لقسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى سيدى سالم المركزى، وأصيب الطالب "محمد إ.ا"، بلجنة مدرسة العمرى بمدينة فوه، بحالة إغماء، وجرى إسعافه بمكان لجنته، عن طريق رجال الإسعاف.
وكشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، عن الطلاب والطالبات، المصابين بحالات الأغماء، وانخفاض فى ضغط الدم، كان لتعرضهم لحالات من التوتر، القلق، نتيجة خوفهم من شئ ما، موضحًا أن هذا الأمر ربما يكون ناتج عن امتحان مادة اللغة الأنجليزية، لتكرار شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم من صعوبة أسئلة هذه المادة.
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