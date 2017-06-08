اشتعال النيران في سيارة محملة بـ 62 ألف لتر بنزين و"تفحم" قائدها بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد

لقي سائق مصرعه عقب اشتعال النيران في سيارة مواد بترولية كان يقودها، اليوم الخميس، نتيجة انقلابها علي جانب طريق "سوهاج - البحر الأحمر" عند أحد المنحيات بدائرة مركز أخميم .

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إخطارا باشتعال سيارة بطريق "سوهاج - البحر الأحمر " الكيلو 80 تجاه سوهاج - دائرة المركز.

وتبين لقوات الأمن أنه أثناء سير السيارة رقم "2415 هـ ب أ و 3969 هـ س ج نقل مقطورة محملة بالمواد البترولية قيادة أحمد محمد هارون محمود 35 عاما سائق ويقيم مدينة سوهاج أختلت عجلة القيادة بيده أثناء تجاوز أحد المنحنيات بالطريق ما أدي لإنقلابها بجانبه.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتفحمها بالكامل وجرى نقله لمستشفي أخميم المركزي .

يشار إلي أن السيارة كانت قادمة من مستودع مصر للبترول بالسويس لتفريغ حمولتها بمستودع بدائرة قسم ثان سوهاج .

حرر عن ذلك المحضر رقم 2741 إداري المركز لسنة 2017 وجاري العرض علي النيابة العامة .