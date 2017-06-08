وصفات للتخلص من حب الشباب

شيماء مصطفى

يعد حب الشباب هو الكابوس المزعج يصيب الشباب البالغين من الجنسين ، وهو من الأمراض الجلدية التي تصيب الوجه و يعتبر الشباب الفئة المستهدفة الأكثر عرضة للإصابة بحب الشباب .

ويجعل الشباب دائما محرجين من شكلهم الخارجي مما يجعلهم في حالة يائس تجعلهم أحيانا يفضلون الجلوس في البيت وعدم الخروج ومقابلة الأصدقاء لذلك هم دائمي البحث عن علاج هذا المرض مهما كلفهم من مال .

خلطة العسل واللبن

المكونات

ملعقة صغيرة من العسل+نصف ملعقة صغيرة من اللبن +ربع ملعقة ليمون حامض.

طريقة التحضير والاستعمال:-

نقوم بخلط جميع المواد المذكورة مع بعضها البعض ونقوم بوضعها علي الوجة وذلك قبل النوم عند حلول المساء لمدة تتراوح العشر والخمسة عشر دقيقة.بعد انقضاء الوقت المحدد يتم غسل الوجه بالماء فاتر وتنشيفه بمنشفة رقيقة وعدم الضغط علي البشرة.

خلطة الليمون والبيض

المكونات:

بياض بيضة واحدة+نصف ليمونة خلطة الليمون والبيض لعلاج حب الشباب.

طريقة التحضير والاستعمال:-

في البداية يتم إحضار بياض البيضة وخفقها جيدا ثم يتم إضافة عصير الليمونة حتى تصبح مثل العجينة متماسكة نوع ما يتم بعدها وضعها علي البشرة لمدة تتراوح ما بين الخمسة عشر والعشرين دقيقة بعد مضي الوقت يتم غسل الوجه بالماء الدافئ بعدها يتم تجفيف الوجه ببساطة ويتم تكرير الخلطة المذكورة من مرتين الي ثلاث مرات في الأسبوع وان شاء الله بتم الشفاء.

قناع القرفة والعسل

المكونات:

ملعقة واحدة صغيرة من العسل+نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

طريقة التحضير والاستعمال:-

يتم إحضار العسل والقرفة ويتم مزجهم مع بعضهم البعض وخفقهم حتى تصلح من توضع قناع ويتم وضعها علي البشرة ومن ثم نقوم بتدليك القناع وهو علي الوجه بحركات بسيطة حتي تتقشر خلايا الجلد المصابة أو الميتة ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه بعدها نقوم بإضافة كريم مرطب ومغذي

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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