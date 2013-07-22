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جوجل العربي والفرنسي يحتفلان بوردة الجزائرية

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جوجل العربي والفرنسي يحتفلان بوردة الجزائرية جوجل العربي والفرنسي يحتفلان بوردة الجزائرية

يحتفل موقع جوجل الشهير في الوطن العربيّ وبعض الدول الفرنسية بذكرى ميلاد المطربة الكبيرة وردة؛ وذلك بوضع صورة لوردة، وأمامها ميكروفون على الصفحة الرسميّة للموقع.
وتمرّ اليوم ذكرى ميلاد وردة، للمرّة الثانية، بعد وفاتها في 22 أيار/مايو 2012، جراء أزمة قلبيّة، خلال وجودها في منزلها في القاهرة.
وكانت الفنانة وردة الشهيرة بالجزائريّة، قد ولدت في يوم 22 تموز/يوليو من عام 1939، في فرنسا، لأب جزائريّ وأمّ لبنانية، من عائلة "يمّوت" البيروتيّة.
ويعتبر ميلاد وردة الفنيّ الحقيقيّ مع أغنية "أوقاتي بتحلوّ" التي أطلقتها في عام 1979 م، خلال حفلة فنيّة مباشرة من ألحان "سيّد مكاوي".
وتعاونت وردة الجزائرية مع الملحّن محمد عبد الوهاب وغيره من أهمّ وأشهر الملحنين.

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