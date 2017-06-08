مجلس الوزراء يوافق على قانون الشركات المساهمة
مجلس الوزراء يوافق على قانون الشركات المساهمة
02:50 م الخميس 08 يونيو 2017
كتب - محمد غايات:
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي على قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وأضافت نصر، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن القانون يختص بأحكام الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والذي يهم جميع شركات القطاع الخاص في مصر، وذلك وفقاً لاجراءات الإصلاح التشريعي لبيئة الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستهدف تعديل قوانين المال.
وأضافت نصر أنه تم تعديل ٢٥ مادة من القانون وإضافة ٢٠ مادة، أهمها الإجراءات الإليكترونية من خلال التوقيع الإليكتروني وانعقاد اجتماعات محلس الإدارة بالفيديو كونفرانس، فضلًا عن تحديد مسئوليات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة لمنع تضارب القرارات.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن الحكومة تركز على حماية المستثمر الصغير والشركات الناشئة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكده أهمية القانون الذي يعتبر مظلة لكل شركات القطاع الخاص في مصر.
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