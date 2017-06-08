«لاند روفر» تكشف موعد طرح «رينج فيلار» في الأسواق

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أكدت شركة "لاند روفر" العملاقة، أنها ستطرح النسخة الجديدة من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الشهيرة "رينج روفر فيلار" خلال نوفمبر المقبل.

وبحسب موقع "توب جير"، فإن "رينج روفر فيلار" التي كشفت عنها "لاند روفر" خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات مارس الماضي، ستظهر في الأسواق لأول مرة خلال العام الجاري، وتحديدًا في 17 نوفمبر.

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وتستعد الشركة العملاقة، المتخصصة في إنتاج السيارات الـ"SUV” التي تعمل بالدفع الرباعي كبيرة ومتوسطة الحجم، لطرح "فيلار" خلال الأشهر المقبلة، لاسيما وأنها أعلنت سابقًا أن تلك النسخة ستكون مخصصة لعام 2018.