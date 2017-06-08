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زلزال في مبيعات «هيونداي» بأمريكا يطيح بمسؤول المبيعات

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زلزال في مبيعات «هيونداي» بأمريكا يطيح بمسؤول المبيعات زلزال في مبيعات «هيونداي» بأمريكا يطيح بمسؤول المبيعات

التحرير

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تقدم "ديريك هتامي"، مدير مبيعات شركة "هيونداي" الكورية في الولايات المتحدة، باستقالته بعد تراجع واضح في معدلات مبيعات الشركة في الأسواق العالمية.

وبحسب موقع "فورتشن"، فإن "هيونداي" تسعى في الوقت الحالي لوضع قيادات أكثر كفاءة وقدرة على تبني خطط تسويقية حديثة، تهدف في المقام الرئيسي لزيادة نسب المبيعات في الولايات المتحدة.

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تأتي تلك الاستقالة بعد أن أتخذ عدد من المسؤولين في الشركة الكورية بفرعها داخل الولايات المتحدة، قرارهم بالاستقالة لتراجع الأداء التسويقي للشركة، والذي وهبط خلال العام الجاري بمقدار 15 %.

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