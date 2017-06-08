نجوم أهانهم رامز جلال في برنامجه.. فضح فنانة على الهواء وكاد أن يتسبب في مقتل آخر

شيماء مصطفى

تتوالى الأزمات التي تواجه الفنان رامز جلال بسبب برنامجه الجديد «رامز تحت الأرض»، بداية من درجة الخطورة، ومرورًا بإيذاء الضيوف، ووصولًا باتهاماته بالفبركة.

إلا أن المثير في الأمر أن الهجوم طال الفنان رامز جلال هذه المرة بسبب تعليقاته على الضيوف، والتي وصلت لحد الإهانة منهم، واستضافه بعضهم على الرغم من إصابتهم بأمراض تمنعهم من خوض تلك التجربة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز هؤلاء الفنانين اللذين أهانهم رامز جلال في البرنامج.

إيناس الدغيدي

أثارت حلقة المخرجة إيناس الدغيدي الكثير من الجدل بسبب ما تضمنته الحلقة من تعليقات ساخرة ومثيرة، والتلميح لما هو معروف عنها بجرأتها الشديدة وتقديمها لأعمال فنية مثيرة عن الحب والعاطفة، قائلا: «تفتكروا يا جماعة اللي زي إيناس الدغيدي لو صورت فيلم في الصحرا هتسميه إيه العراء في الصحراء، قبلة حنان بين الكسبان، الجسد العاري في الصحاري، زئير الرغبة».

ولم تتوقف سخرية رامز عند هذا الحد فقط، ولكنه كشف عن إجرائها لعمليات تجميل في ألمانيا عندما ذكر ذلك «صرف إيناس الدغيدي على عمليات التجميل ظاهر على وشها».

أحمد فتحي

أثارت أيضًا حلقة الممثل الكوميدي أحمد فتحي الكثير من الجدل، ليس فقط بسبب سخرية رامز من وزنة قائلًا: «السحلية هتهيص في اللحمة»، ولكن بسبب استضافه من الأساس للبرنامج، على الرغم ما يعانيه من مشاكل صحية في القلب، خاصة وأنه أجرى بسببه عملية جراحية مؤخرا، وكان من الممكن أن يودي بحياته في ظل المشاهد المرعبة والمفزعة التي يتعرض لها ضيوف رامز جلال خلال البرنامج.

كهربا

هجوم كبير تعرض له رامز جلال بعد السخرية التي طالت نادى الزمالك خلال محاولة استفزازه للاعب الزمالك محمود عبدالمنعم كهربا، في إحدى حلقات البرنامج التي كان يستضيفه بها مع نجم الأهلي مؤمن زكريا.

واجتاحت تعليقات منشور اللاعب محمود كهربا بعد المقلب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وطالبوا رامز جلال بالاعتذار لجماهير الأبيض بعد السخرية منهم بشكل مبالغ فيه.

الأمر الذي دفع «كهربا» لتبرير الموقف قائلًا: «يا جماعة رامز جلال ده أخويا وحبيبي من قبل البرنامج ومفيش حاجة خالص أنا وهو اتصالحنا في الحلقة، وهنفضل طول عمرنا صحاب مفيش حاجة، وبخصوص رامز مع جماهير الزمالك، هو بيحب جماهير الزمالك جدا بس هو كان بيستفزنى بس وانا اخدت حقي تالت ومتلت منه».

فيفي عبده

تعرضت أيضًا الفنانة فيفي عبدة للسخرية بعد اكتشافها المقلب ومحاولة رامز جلال انتشالها من الرمل، ليسخر من وزنها قائلًا: «داحنا لو بنشيل كونتينر كان طلع».

نادية الجندي

تُعتبر حلقة الفنانة نادية الجندي إحدى أكثر الحلقات إثارةً للجدل، لم تسلم نادية الجندي من سخرية رامز جلال الجريئة في بعض الأوقات، والسخرية شملت ملابسها، كما شملت أسماء أفلامها التي اشتهرت بها، ورد «رامز» على سؤالها حول سر تقديمها الدائم لدور الجاسوسة قائلًا: «لأنها تحب تلميع الأوكر».

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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