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الصحة: 116 حالة مرضية لطلاب الثانوية.. والدفع بـ ١٢٤٥ سيارة إسعاف

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مصراوي Masrawy

الصحة: 116 حالة مرضية لطلاب الثانوية.. والدفع بـ ١٢٤٥ سيارة إسعاف

02:40 م الخميس 08 يونيو 2017

الصحة: 116 حالة مرضية لطلاب الثانوية.. والدفع بـ ١٢٤٥ سيارة إسعاف

كتبت - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 116 بلاغ لحالات مرضية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، خلال امتحاناتهم بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من الأحد إلى الأربعاء الماضي، فيما تم الدفع بـ ١٢٤٥ سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة، إن الغرفة المركزية للطوارئ بالوزارة منعقدة طوال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن أغلب البلاغات التي تلقتها الغرفة كانت لحالات إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه تم إسعاف ٢٠ حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، كما تم خروج ٢٨ حالة تحسن بعد تلقيهم العلاج والرعاية بالمستشفيات، فيما تزال 68 حالة تخضع للعلاج للملاحظة الطبية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية وحالتهم جميعًا مستقرة.

وأكد مجاهد في بيان اليوم الخميس، أنه منذ بداية الامتحانات تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته.

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