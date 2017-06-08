بالصور.. "صدمة" للطلاب من الإنجليزي بكفرالشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الغضب، على طلاب وطالبات الثانوية العامة، وأولياء أمورهم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، بسبب صعوبة امتحان مادة اللغة الأنجليزية، ووجود أسئلة غير مفهومة، بحسب قولهم، فيما دخلت طالبات فى حالة من البكاء بسبب هذا الأمر.

"الأسئلة كانت تعجيزية" هكذا كان وصف طالبات ثانوية عامة، وسط حالة من الأنهيار منهن، فيما ارتمت البعض منهن فى أحضان أولياء أمورهن، حزنًا منهم على صعوبة الأسئلة، وذلك عقب خروجهن من لجانهن وأدائهن لامتحان مادة اللغة الأنجليزية، معربات عن قلقهن خلال الامتحانات المتبقية فى الأيام المقبلة.

أمانى على أبو اليزيد، طالبة، قالت:" إن الأسئلة تفوق الطالب المتوسط، وبعضها به أجزاء معقدة، وما جعلتي أشعر بالتوتر، فى بعض اللحظات".

وأكدت الطالبة داليا محمود المسيرى، أن سؤالى القصة والترجمة كان غير واضحين وتميزا بالصعوبة.

وكشف الطالب حسن شعبان المعداوى، أن هناك حالة من التوتر والاضطراب أصابته، بعد رؤيته لأسئلة امتحان مادة اللغة الأنجليزية التي جاءت على غير المتوقع "بحسب قوله".

من جانب آخر، دعا أحمد صدقى، مهندس معمارى، وأحد أولياء الأمور، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بمراجعة واضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة، بعد أن صعوبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وأكد سمير محمود السوداني، أحد أولياء الأمور، أنه بصدد جمع توقيعات من أهالي الطلاب تمهيدًا لإرسال مذكرة اعتراض لغرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم، على أسئلة امتحان مادة اللغة الأنجليزية.