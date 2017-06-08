أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| أستراليا تشعل تصفيات المونديال بإسقاط السعودية

Google+ Print
فيديو| أستراليا تشعل تصفيات المونديال بإسقاط السعودية فيديو| أستراليا تشعل تصفيات المونديال بإسقاط السعودية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تغلب الأسترالي على ضيفه السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الـ8 من منافسات المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

تقدم تومي يوريتش بهدف مبكر لأصحاب الأرض في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل سالم الدوسري للسعودية في الدقيقة 23، ثم أعاد تومي يوريتش التقدم لأستراليا مجددًا في الدقيقة 36، وتمكن محمد السهلاوي من تعديل النتيجية في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني خطف توم روجيك نقاط المباراة لمنتخب أستراليا في الدقيقة 64، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2. 

بهذه النتيجة رفعت أستراليا رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثالث بفارق الاهداف عن صاحبة المركز الثاني، خلف اليابان المتصدر بنفس الرصيد، ويتبقى للأخير مباراة أمام العراق. 

شاهد أيضا

شاهد الأهداف..

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| شيخ الأزهر: الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة

فيديو| شيخ الأزهر: الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة

سمير غطاس: قطر لن تسلم المطلوبين.. والسعودية راعية الإرهاب الأولى

سمير غطاس: قطر لن تسلم المطلوبين.. والسعودية راعية الإرهاب الأولى

فيديو| الإبراشي: الشعب القطري «مغلوب على أمره».. وحكامه يحتمون بالخارج

فيديو| الإبراشي: الشعب القطري «مغلوب على أمره».. وحكامه يحتمون بالخارج

رمضانك سبورت - لقاء مع أحمد المحمدي لاعب المنتخب الوطني من معسكر الفراعنة

رمضانك سبورت - لقاء مع أحمد المحمدي لاعب المنتخب الوطني من معسكر الفراعنة