فيديو| أستراليا تشعل تصفيات المونديال بإسقاط السعودية

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تغلب المنتخب الأسترالي على ضيفه السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الـ8 من منافسات المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

تقدم تومي يوريتش بهدف مبكر لأصحاب الأرض في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل سالم الدوسري للسعودية في الدقيقة 23، ثم أعاد تومي يوريتش التقدم لأستراليا مجددًا في الدقيقة 36، وتمكن محمد السهلاوي من تعديل النتيجية في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني خطف توم روجيك نقاط المباراة لمنتخب أستراليا في الدقيقة 64، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2.

بهذه النتيجة رفعت أستراليا رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثالث بفارق الاهداف عن السعودية صاحبة المركز الثاني، خلف اليابان المتصدر بنفس الرصيد، ويتبقى للأخير مباراة أمام العراق.

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