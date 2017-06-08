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تفاصيل أول لقاء جمع بين جمال مبارك والمشير طنطاوي أمس منذ ثورة 25 يناير وماذا تم فيه وما أسبابه

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تفاصيل أول لقاء جمع بين جمال مبارك والمشير طنطاوي أمس منذ ثورة 25 يناير وماذا تم فيه وما أسبابه تفاصيل أول لقاء جمع بين جمال مبارك والمشير طنطاوي أمس منذ ثورة 25 يناير وماذا تم فيه وما أسبابه

منذ ثورة 25 يناير والتي كان من ضمن نتائجها الإطاحة بمبارك من الحكم، وتولي المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي لمقاليد الأمور في لمدة عام ونصف تقريباً، لم يلتقي أي من عائلة مبارك بالمشير طنطاوي منذ ذلك التاريخ، وكان أول لقاء هو ذلك الذي تم أمس بين جمال مبارك وطنطاوي وذلك في عزاء شقيق المشير، والذي تُوفي يوم الإثنين الماضي وأقيم عزاؤه أمس.

وقد كان المثير في العزاء حقاً هو ذلك اللقاء والذي استغرق 15 دقيقة بين طنطاوي وجمال مبارك، وخلاله تم تبادل الحديث حول صحة مبارك وأحواله والتي سأل عنها طنطاوي، وكان رد جمال أنه يعاني من الكثير من الأمراض والتي أقعدته عن الحركة، كما نقل جمال تعازي مبارك وباقي أفراد الأسرة لطنطاوي.

 

وبدوره أبلغ طنطاوي تحياته لكل أفراد الأسرة بشكل عام ولمبارك بشكل خاص، هذا ووفقاً لصحيفة اليوم السابع فقد استغرق العزاء ما يقرب من 90 دقيقة، كان جمال هو من أكثر الحضور الذي استمروا وقتاً أطوال في العزاء.

 

المصدر : مصرفايف

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