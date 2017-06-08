نقل رئيس مباحث الهرم إلى مديرية أمن الجيزة بسبب هروب متهم من مستشفى أم المصريبن
نقل رئيس مباحث الهرم إلى مديرية أمن الجيزة بسبب هروب متهم من مستشفى أم المصريبن
02:32 م الخميس 08 يونيو 2017
كتب - محمد شعبان:
أصدر اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الخميس، قرارا بنقل المقدم عمرو حجازي، رئيس مباحث الهرم، إلى مديرية الأمن على خلفيه هروب أحد المتهمين من مستشفى أم المصريين.
وقال مصدر أمني بمباحث الجيزة، إن عاطلا يبلغ من العمر 40 عاما، متهم بقضية قتل، تم نقله إلى المستشفى منذ يومين لشعوره بحالة إعياء شديدة نتيجة إصابته بذبحة صدرية.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن المتهم تمكن من الهرب مساء أمس، مشددا على أن فريق بحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، والعميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، يلاحق المتهم في عدة أماكن.
وأشار المصدر، إلى أن مدير أمن الجيزة أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وسماع أقوال ضباط وأفراد قسم شرطة الهرم، ومحاسبة المقصرين.
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