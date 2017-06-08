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الصحة العالمية : ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 789 حالة

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مصراوي Masrawy

الصحة العالمية : ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 789 حالة

02:27 م الخميس 08 يونيو 2017

الصحة العالمية : ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 789 حالة

صنعاء ( د ب أ)
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن إلى 789 حالة منذ أبريل الماضي.

وقالت المنظمة، في حسابها الرسمي لمكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها سجلت أكثر من 101820 حالة اشتباه بمرض الكوليرا إلى جانب تسجيل 789 حالة وفاة جراء الإصابة بهذا المرض في 19 محافظة يمنية.

وأشارت الى أن هذا المرض ما يزال أحد أهم مشاكل الصحة العامة في اليمن.

ومنذ نهاية أبريل الماضي عاود وباء الكوليرا في اليمن إلى التفشي بشكل كبير في أكثر من محافظة، جراء الوضع الصحي والبيئي المتدهور في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين.

وتشهد اليمن معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح من جهة، وقوات الجيش الحكومي مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، خلفت أضرارا مادية وبشرية كبيرة.

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