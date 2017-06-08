البورصة تربح 1.9 مليار جنيه بدعم مشتريات أجنبية

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.9 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية.

ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 109.2 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى بيعي 64 مليون جنيه و45.2 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13683.66 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 609.98 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1435.73 نقطة.

