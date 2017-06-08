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التعليم: لم نتلق أي شكاوى من الإنجليزية.. وتقدير الدرجات عقب تصحيح العينة العشوائية

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مصراوي Masrawy

التعليم: لم نتلق أي شكاوى من الإنجليزية.. وتقدير الدرجات عقب تصحيح العينة العشوائية

02:29 م الخميس 08 يونيو 2017

التعليم: لم نتلق أي شكاوى من الإنجليزية.. وتقدير الدرجات عقب تصحيح العينة العشوائية

كتبت- ياسمين محمد:
أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه لم يتبلغ لغرفة العمليات المركزية أي شكاوى بخصوص امتحانات اللغة الأجنبية الأولى أو الإنجليزية، مشيرًا إلى أنه في حالة ثبوت صعوبة الأسئلة عقب تصحيح العينة العشوائية فسيتم إعادة تقدير الدرجات عقب تصحيح العينة العشوائية.

وقال حجازي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب امتحان اللغة الأجنبية الأولى، إن امتحان اللغة الفرنسية، والذي تم الامتحان فيها يوم الثلاثاء الماضي، ثم مراجعتها من قِبل مدير عام اللغة الفرنسية، أكد أنه لا توجد أي أخطاء وأن ما تردد هو عبارة نقطة واحدة للطالب المتميز، لافتًا إلى أن تقدير الدرجات سيتم عقب تصحيح العينة العشوائية.

وبشأن تجاوزات امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، أوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الغرفة رصدت في مدرسة أنصاف سري الثانوية بنات، عدم وجود مرافق مع طالب الدمج، وبناءً عليه قامت المدرسة بتوفير بديل، وفي مدرسة السادات الثانوية العسكرية بديرب نجم بالشرقية، تم ضبط هاتف محمول وسماعة بحوزة طالب قبل أن يتمكن من الغش، فيما تم ضبط جهاز موبايل وسماعات بحوزة طالباتين أثناء محاولتهما التصوير لإتاحة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي في مدرسة فاقوس الإعدادية بنات.

وأعرب حجازي، عن استياء الوزارة من نشر خبر يفيد بضبط موبايل مع طالبة في مدرسة النهضة الحديثة الابتدائية بفاقوس أثناء تصويرها الامتحان، مؤكدًا أن الموقع الإخباري تجاهل الدقة وأساء للطالبة وحقيقة الأمر أنه طالب آخر من قام بهذا الفعل.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أنه تم ضبط 3 طلاب بحوزتهم أجهزة موبايل لتصوير الامتحان في مدرسة الشهيد عزت النمر الثانوية بالبحيرة، فيما تم ضبط جهاز موبايل مع طالبة وبفحص الموبايل تبين عدم قيامها بالغش في مدرسة الشهيد طيار محمد عبد العزيز بنين، وأنه تم ضبط طالب آخر هو من قام بالتصوير.

وأردف رئيس امتحانات الثانوية العامة:"في مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين، تم ضبط طالب أثناء قيامه بتصوير الامتحان بالموبايل، بالإضافة ضبط محاولة غش بالموبايل وسماعة ولم يتمكن الطالب من استخدامه في الغش في مدرسة شبين الكوم الثانوية القديمة بنات".

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن وزارة الداخلية ألقت القبض مساء أمس على عددٍ من الأشخاص يقومون بتسهيل الغش على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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