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"الزراعة" تخصص قطعة أرض لإقامة "دار مناسبات" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

"الزراعة" تخصص قطعة أرض لإقامة "دار مناسبات" بالشرقية

02:24 م الخميس 08 يونيو 2017

خالد سعيد محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، موافقة الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص قطعة أرض لإقامة دار مناسبات بمدينة فاقوس.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام، مستثناه من الحظر بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذي ينطبق عليه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016.

وشدد المحافظ، على سرعة انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المعنية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع الحفاظ على الرقعةالزراعية المجاورة للمساحة المستثناة دون أي تعديات أو مخالفات.

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