وصول حسين فهمي ولقاء سويدان لمحكمة أسرة التجمع

كتب -صابر المحلاوي:

وصل منذ قليل، الفنان حسين فهمي والفنانة لقاء سويدان قبل نظر دعوى لقاء سويدان ضد حسين فهمي، التي تطالبه فيها بسداد مبلغ 720 ألف جنيه كنفقة متعة.

من المقرر أن تستمع المحكمة لأداء الفنان حسين فهمي اليمين الحاسمة للمرة الثانية، بشأن قيمة مؤخر الصداق 5 ملايين جنيه، الذي وعد بها طليقته الفنانة لقاء سويدان عند زواجه.

يذكر أن "سويدان" سبق وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، تطالب فيها طليقها الفنان حسين فهمي بسداد مبلغ 720 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لها، إلا أن الفنان امتنع أربع مرات عن السداد، على رغم إلزام محكمة استئناف القاهرة وأخذ يماطل، ما دفع "سويدان" إلى الحجز على أمواله.