الزمالك يسدد 50 ألف دولار لـ«أجوجو»

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قام مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بتحويل 50 ألف دولار، للغاني جونيور أجوجو، مهاجم الفريق السابق، من مستحقاته القديمة لدى النادي في عهد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

وقال هاني زادة، عضو مجلس إدارة النادي، أن الزمالك قام بتحويل المبلغ لحساب أجوجو، وهو القسط الثامن من مستحقاته ليصبح إجمالي ما وصل له 50% من مستحقاته المالية.

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وكان هاني زادة، ونصر عزام، المستشار القانوني للزمالك، قد بذلوا مجهود كبير في شكوى أجوجو، ضد القلعة البيضاء لتخفيض الغرامة الموقعة على الزمالك.