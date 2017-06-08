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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 8/6/2017 بالأسواق

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 8/6/2017 بالأسواق اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 8/6/2017 بالأسواق

أحدث  الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8/6/2017 بالأسواق، حيث شهدت حالة من التباين الأسعار فى سوق مواد البناء اليوم في الأسواق المصرية بين أسعار الحديد ونظيرتها من أسعار الأسمنت داخل أسواق البناء والتعمير في ، خلال تعاملاتها اليوم، حيث اختلفت تعاملات الحديد أمام تعاملات الأسمنت داخل المناطق المصرية، فعلى الرغم من استقرار تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء في مصر، شهدت أسعار الأسمنت تباين ملحوظ في تعاملاتها لدي الموزعين بمختلف المحافظات.

استقر سعر تعامل الحديد داخل الأسواق المصرية اليوم، ولم تختلف أسعارها عن أسعار يوم أمس، ولا عن أسعار طن الحديد التي شهدتها الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب، والتي تنتج الحديد في مصر، أنها سوف تقوم بتثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري، بما يتناسب مع حالة استقرار الدولار داخل البنوك المصرية، ولكن جاء قرار البنك المركزي ليخالف تلك التوقعات بعد قراره الأخير الذى غير حسابات وتصريحات أصحاب شركات الحديد في مصر، حيث كان من المتوقع أن يستقر سعر تداول الحديد في سوق البناء والتعمير للشهر الثاني على التوالي، حيث لم يتغير سعره إلا بقفزة واحدة تمت في مطلع شهر مايو، وعاد الحديد إلى الاستقرار من جديد بالأسواق المصرية.

 

سعر الحديد اليوم الخميس

إسم الشركة

  أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 10250 جنيه 10250 جنيه
حديد بشاي 10150 جنيه 10150 جنيه
حديد العتال 10150 جنيه 10150 جنيه
حديد عطيه 10150 جنيه 10150 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 10000 جنيه 10000 جنيه
حديد المصريين 10050حنيه 10050حنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي غير متاح غير متاح
حديد العشري 9950 جنيه 9950 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم الخميس

  إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 698 جنية
أسمنت النصر النصر 673 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 720 جنيه
الفهد الفهد 675 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 663 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 680 جنيه
أسمنت حورس حورس 670 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 670 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 670 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 675 جنيه

المصدر : مصر 365

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