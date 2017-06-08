اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 8/6/2017 بالأسواق

أحدث أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8/6/2017 بالأسواق، حيث شهدت حالة من التباين الأسعار فى سوق مواد البناء اليوم في الأسواق المصرية بين أسعار الحديد ونظيرتها من أسعار الأسمنت داخل أسواق البناء والتعمير في مصر، خلال تعاملاتها اليوم، حيث اختلفت تعاملات الحديد أمام تعاملات الأسمنت داخل المناطق المصرية، فعلى الرغم من استقرار تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء في مصر، شهدت أسعار الأسمنت تباين ملحوظ في تعاملاتها لدي الموزعين بمختلف المحافظات.
استقر سعر تعامل الحديد داخل الأسواق المصرية اليوم، ولم تختلف أسعارها عن أسعار يوم أمس، ولا عن أسعار طن الحديد التي شهدتها الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب، والتي تنتج الحديد في مصر، أنها سوف تقوم بتثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري، بما يتناسب مع حالة استقرار الدولار داخل البنوك المصرية، ولكن جاء قرار البنك المركزي ليخالف تلك التوقعات بعد قراره الأخير الذى غير حسابات وتصريحات أصحاب شركات الحديد في مصر، حيث كان من المتوقع أن يستقر سعر تداول الحديد في سوق البناء والتعمير للشهر الثاني على التوالي، حيث لم يتغير سعره إلا بقفزة واحدة تمت في مطلع شهر مايو، وعاد الحديد إلى الاستقرار من جديد بالأسواق المصرية.
سعر الحديد اليوم الخميس
إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|10250 جنيه
|10250 جنيه
|حديد بشاي
|10150 جنيه
|10150 جنيه
|حديد العتال
|10150 جنيه
|10150 جنيه
|حديد عطيه
|10150 جنيه
|10150 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|10000 جنيه
|10000 جنيه
|حديد المصريين
|10050حنيه
|10050حنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|حديد العشري
|9950 جنيه
|9950 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الخميس
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|698 جنية
|أسمنت النصر
|النصر
|673 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|720 جنيه
|الفهد
|الفهد
|675 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|663 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|680 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|670 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|670 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|670 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|675 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads