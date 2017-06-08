تشابك بالأيدي بين طلاب بالثانوية ومراقبين بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شهدت لجنة الشهيد محمد حسن الرسمية للغات بطوخ في القليوبية، اليوم الخميس، تشابك بين طلاب بالثانوية العامة ومراقبين.

وأكد مصدر أن الطلاب حاولوا الاعتداء على مراقبين بسبب عدم تمكنهم من الغش داخل اللجنة .

كان اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز طوخ، نشوب مشاجرة بين طلاب بالثانوية العامة ومراقبين، بسبب محاولة الطرف الثاني الغش في امتحان اللغة الإنجليزية، والسيطرة علي الموقف، وضبط عدد من مثيري الشغب من الطلاب.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا، اليوم الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولى لأول مرة بنظام البوكليت.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام ٥٩٢ ألفًا و٤٧٤ طالبًا وطالبة في ١٦٤٢ لجنة، منها 343 لجنة بقطاع القاهرة، و348 لجنة بقطاع الإسكندرية، و٣٠٠ ألف في قطاع أسيوط، و٨ لجان في السجون، وبعض اللجان بالمستشفيات.

كما يبلغ عدد العاملين في امتحانات الثانوية العامة أكثر من ١٧٠ ألف فرد، منهم ٨٢ ألف ملاحظ، و٥٤ ألف مصحح و١٠ آلاف عضو في الكنترولات.