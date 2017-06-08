تموين المنيا: توريد 323 ألف طن قمح للشون والصوامع
تموين المنيا: توريد 323 ألف طن قمح للشون والصوامع
02:12 م الخميس 08 يونيو 2017
توريد 323 ألف طن قمح
المنيا ــ ريمون الراوي:
أعلنت مديرية التموين في المنيا، اليوم الخميس، أن كميات القمح التي وردها المزارعين للصوامع والشون وبنوك التنمية والمطاحن، بلغت منذ 15 أبريل الماضي وحتي الآن ٣٢٣ ألف و٨٢١ طن.
وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن عمليات التوريد مازالت مستمرة، وأن لجان إستلام القمح لم ترصد أى مخالفات خاصة بخلط أقماح مستورده بمحليه.
وأضاف أن نسبة التوريد مرتفعة هذا العام مقارنه بالأعوام الماضية، لأن المحافظ اللواء عصام بديوي كان قد أصدر قراراً بحظر نقل القمح خارج المحافظة، وأن يتم فتح الشون الترابية كنقاط تجميع للقمح لمدة ٧٢ ساعة ثم توزيعها على الصوامع المعتمدة
لافتاً أن لجان الاستلام تعمل بشكل مستمر ودون توقف، حتى فى الأجازات والعطلات الرسمية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
توريد 526 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية
-
ضبط 1377 قضية تموينية بالمنيا خلال شهر مايو
-
بالأسماء.. أوائل "الإعدادية الأزهرية" للمكفوفين في المنيا
-
ضبط هارب من حكم بالمؤبد في المنيا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
سماح أنور : "قلت بعد وفاة معالي زايد مبروك"فنون
-
كما انفرد مصراوي.. العمل الدولية تدرج مصر بالقائمة السوداء بسبب"ديزني"أخبار
-
"شاومينج" تنشر أجزاء من امتحان اللغة الانجليزية.. والتعليم تكشف التفاصيلأخبار
-
الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات معأخبار
-
4 أمور يباح لك فعلها في حر رمضانفنون
-
السيسي ينفعل على أحد الضيوف: "أنا لا أقبل نكون كدة"أخبار