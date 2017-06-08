تموين المنيا: توريد 323 ألف طن قمح للشون والصوامع

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت مديرية التموين في المنيا، اليوم الخميس، أن كميات القمح التي وردها المزارعين للصوامع والشون وبنوك التنمية والمطاحن، بلغت منذ 15 أبريل الماضي وحتي الآن ٣٢٣ ألف و٨٢١ طن.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن عمليات التوريد مازالت مستمرة، وأن لجان إستلام القمح لم ترصد أى مخالفات خاصة بخلط أقماح مستورده بمحليه.

وأضاف أن نسبة التوريد مرتفعة هذا العام مقارنه بالأعوام الماضية، لأن المحافظ اللواء عصام بديوي كان قد أصدر قراراً بحظر نقل القمح خارج المحافظة، وأن يتم فتح الشون الترابية كنقاط تجميع للقمح لمدة ٧٢ ساعة ثم توزيعها على الصوامع المعتمدة

لافتاً أن لجان الاستلام تعمل بشكل مستمر ودون توقف، حتى فى الأجازات والعطلات الرسمية.