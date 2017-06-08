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"المصرية لحقوق الإنسان" توصي بإلغاء قانون الجمعيات الأهلية الجديد

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مصراوي Masrawy

"المصرية لحقوق الإنسان" توصي بإلغاء قانون الجمعيات الأهلية الجديد

02:15 م الخميس 08 يونيو 2017

المنظمة المصرية لحقق الإنسان

كتبت - هاجر حسني:
أصدرت المنظمة المصرية لحقق الإنسان، عدة توصيات خاصة بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، بناءً على الحلقة النقاشية الذي عقدته، مساء أمس الأربعاء، بشأن القانون.

وخرج المشاركون بعدة توصيات من أهمها: سن تشريع بديل للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات على أن يكون الأولوية لمشروع للقانون الذي تقدمت به ، ضرورة أن يراعى واضعي التشريع الجديد للجمعيات الأهلية تطبيق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور من ضمانات أساسية للحق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات.

وأوصت المنظمة بضرورة تفعيل أداء الجمعيات الأهلية من خلال: رفع القيود التي تفرضها الدولة على عمل الجمعيات الأهلية، قيام الجمعيات الأهلية بدور أساسي في تعليم الديمقراطية، وفي نشر الثقافة السياسية، إعمال الجمعيات للمبادئ الديمقراطية في الإدارة الداخلية، وكذلك تداول السلطة في المناصب القيادية بالجمعية.

وشملت التوصيات قيام الجمعيات بتشجيع التطوع ليكون هو السمة المميزة للعمل الأهلي المصري، ضرورة الاعتراف عملياً بقيم حقوق الإنسان في التشريعات والنظر إليها على أنها أساس التنمية والتطور والديمقراطية‏، وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني في صناعه القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة، إلى جانب وقف الحملة على نشطاء المجتمع المدني وحفظ التحقيقات فى القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي.

كما أوصى المشاركون بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين ونشطاء المجتمع المدني للطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية حال عدم تعديله من قبل الحكومة حيثلم يقم بالتصويت عليه ثلتي أعضاء مجلس النواب، وكذلك عقد ندوة موسعة عن التنمية المستدامة وتأثيرها على نشاط الجمعيات العاملة في هذا الحقل.

وشهد القانون منذ أن تقدم به النائب عبد الهادي القصبي إلى البرلمان في 9 نوفمبر الماضي، انتقادات عديدة لأنه يمس بشكل مباشر عمل الجمعيات الأهلية في والتي يصل عددها إلى 48 ألف جمعية أهلية تعمل في مصر.

وقال حقوقيون إن القانون منى شأنه أن يتعارض مع عمل هذه الجمعيات ويفرض المزيد من القيود والتضييق عليها.

وكان الرئيس عبد الفتاح صدق على القانون في 29 مايو الماضي ونُشر في الجريدة الرسمية، بعد 6 أشهر من موافقة البرلمان عليه في نهاية نوفمبر الماضي.

 

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