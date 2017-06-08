الأمن الإيراني: منفذو هجومي طهران إيرانيون
الأمن الإيراني: منفذو هجومي طهران إيرانيون
01:37 م الخميس 08 يونيو 2017
هجومي طهران إيرانيون
برلين (د ب أ)
أعلنت أجهزة الأمن الإيرانية اليوم الخميس أن المهاجمين الستة الذي نفذوا هجومي طهران أمس إيرانيون، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على مشتبهة بها للتحقيق معها.
ووفقا للمسؤولين الإيرانيين، فقد لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب نحو 50 آخرون في هجومين استهدفا أمس مرقد المرشد الراحل للثورة الإيرانية آية الله الخميني ومجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في طهران. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم عن بيان صادر عن وزارة الأمن الإيرانية أن "العناصر الإرهابية المشاركين في الاعتداءين هم من الإرهابيين السابقين المرتبطين بالجماعات الوهابية والتكفيرية، وسبق، بعد استقطابهم من قبل تنظيم داعش، أن خرجوا من البلاد وشاركوا في جرائم التنظيم الإرهابي في الموصل والرقة".
ولم يذكر البيان أسماء العناصر الإرهابية "لاعتبارات اجتماعية وأمنية".
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