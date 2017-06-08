أبرزهم نجلة «انتصار».. أطفال خطفوا الأنظار في دراما رمضان

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دائمًا ما يشهد الموسم الرمضاني من كل عام انطلاق عدد من المواهب الشابة، إلا أن هذا العام أنتزع الأطفال المشاركون الكثير من الإعجابات والإشادات من الجمهور ليصبح شهر رمضان بمثابة بوابة عبور لقلوب الكثير من المشاهدين، على الرغم من أن أغلبهم يخوض تلك التجربة لأول مرة.

ونرصد أبرز هؤلاء الأطفال الذين لفتوا انتباه الجمهور في الموسم الرمضاني هذا العام خلال التقرير التالي..

شاهيستا

تعتبر "شاهيستا" نجلة الفنانة "انتصار" من أبرز الأطفال المشاركين في الدراما هذا العام، وذلك في مسلسل "كلبش" الذي تشارك والدتها في بطولته.

وأوضحت الكثير من التقارير أن دور "شاهيستا" جاء بترشيح من "انتصار" للمخرج بيتر ميمي، ويعد ذلك دعمًا من انتصار لموهبة ابنتها لتخوض أولى تجاربها مع التمثيل بعد ممارستها لفن الباليه.

يوسف عزمي

لفت أيضًا الطفل "يوسف" الأنظار من خلال مشاركته في مسلسل "حلاوة الدنيا"، ويقوم بدور نجل الفنانة حنان مطاوع، التي تجسد دور "سارة"، واستطاع جذب اهتمام المشاهدين خاصة في المشاهد التي جمعته بـ"أمينة" صديقة سارة، والتي تقوم بدورها الفنانة "هند صبري"، بطلة المسلسل.

سارة هشام

شاركت "سارة" في مسلسل "لأعلي سعر"، واستطاعت جذب انتباه المشاهدين بأدائها في رقص الباليه، وتجسد خلال المسلسل دور ابنة النجمة "نيللي كريم"، التي تتقارب منها في الشبه إلى حد كبير.

راجي عمرو سعد

للمرة الثانية على التوالي، يشارك "راجي" والده الفنان "عمرو سعد" في أعماله الدرامية، وظهر هذا العام من خلال مسلسله الجديد "وضع أمني"، بعدما شاركه العام الماضي في مسلسل "يونس ولد فضة"، واستطاع أن يثبت أنه صاحب موهبة وليس مجرد رغبة من والده لإقحامه داخل المجال.

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مايان

لفتت "مايان" الأنظار إليها بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل "ظل الرئيس"، الذي يقوم ببطولته الفنان "ياسر جلال"، وتألقت في الحلقات التي شهدت وفاة شقيقها ووالدتها، حيث ظهر عليها الحزن الشديد والتوتر لفقد أهم أضلاع عائلتها، مما أصابها بصدمة نفسية كبيرة.

الجدير بالذكر أن ذلك الظهور لم يكن الأول لها، ولكنها شاركت في العديد من الأعمال الدرامية السابقة، كان أبرزها مسلسلي "أبو البنات" و"الأب الروحي".

إنجي محمود رمضان

تشارك الطفلة إنجى هذا العام في مسلسل "الحساب يجمع"، الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، وتلعب "إنجي" دور طفلة تجبرها الظروف هي وشقيقتها على العمل في البيوت كخادمات.

الجدير بالذكر أن إنجي هي ابنة شقيق النجم محمد رمضان، وشاركته أول تجاربها العام الماضي من خلال مسلسل "الأسطورة"، وقدمت فيه دور ابنته داخل أحداث العمل ليساهم في دخولها المجال.

فريدة

ببراءتها وجمالها استطاعت "فريدة" أن تخطف الأنظار وتكسب تعاطف المشاهدين من خلال دورها في مسلسل "طاقة نور"، الذي يقوم الفنان "هاني سلامة" ببطولته، والتي بالرغم من صغر مساحة دورها، فإنها تعتبر محور الكثير من الأحداث، خاصة بعد اختطافها.

دينا سعيد

إشادة واسعة نالتها الطفلة "دينا سعيد" بعد ظهورها بالحلقات الأولى من مسلسل "كفر دلهاب"، الذي يقوم ببطولته الفنان "يوسف الشريف"، وجسدت "دينا" دور طفلة يسكن جسدها "جنية" يعالجها "الشريف" الذي يقوم بدور "الطبيب"، وأثناء ذلك ترسم الطفلة لوحات غريبة يحاول "الشريف" تفسيرها.