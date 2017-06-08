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غرائب امتحانات الثانوية: طالب يؤدي الامتحان بدلًا من آخر.. وطالبة تغش بـ"فيزا"

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مصراوي Masrawy

غرائب امتحانات الثانوية: طالب يؤدي الامتحان بدلًا من آخر.. وطالبة تغش بـ"فيزا"

01:58 م الخميس 08 يونيو 2017

امتحانات الثانوية

كتبت- ياسمين محمد:
كشف الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، عن بعض وقائع الغش التي تم ضبطها، اليوم الخميس، أثناء أداء الطلاب امتحان اللغة الانجليزية.
وقال حجازي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه تم ضبط "ع. س.م، طالب جامعي"، يؤدي الامتحان، بلجنة رفاعة الطهطاوي الثانوية بمحافظة الجيزة، بدلًا من الطالب من الطالب "ع.س.ف".

وأشار حجازي إلى أنه تم ضبط الطالب وتسليمه للشرطة وإرسال الموضوع للشئون القانونية.

وفي لجنة نصار الابتدائية بالهرم، ضبط ممثل شركة "فالكون"، شخص غريب بمقر اللجنة، حاول دخول الامتحان بدلًا من أحد الطلاب، وحين تم اكتشافه حاول الهرم، وتم تسليمه لشرطة.

وفي لجنة الشهيد عبد المنعم رياض بالجيزة، تم ضبط الطالبة أ.م.م، بحوزتها سماعة بلوتوث، وكارت فيزا ملطق على البطن، محاولة الغش، وعلق حجازي قائلًا: "لو هتشيلوا أدوات الغش فين هنجيبها".

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