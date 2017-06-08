٦ أغسطس.. الحكم في دعوى نفقة لقاء سويدان ضد حسين فهمي

كتب -صابر المحلاوي:

حجزت محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة الحكم في الطعن المقدم من الفنانة لقاء سويدان على الحكم الصادر من محكمة أسرة الهرم، برفض إلزام طليقها الفنان حسين فهمى بدفع قيمة مؤخر صداقها، والتي قدرتها بخمسة ملايين جنيه، لـ٦ أغسطس.

وقال الفنان حسين فهمي أمام المحكمة: " أقسم بالله ما اتفقت مع لقاء في عقد الزواج على مؤخر صداق لها بفلا قيمتها 5 ملايين جنيه بمنطقة وادي النخيل بـ6 اكتوبر".

فيما قالت الفنانة لقاء سويدان، "حسبنا الله ونعم الوكيل، مشيرة إلى أن القاضي قال لفهمي "مفيش جواز من غير مهر".

وأضافت سويدان، أن فهمي رد بقوله "المبلغ الذي تم الاتفاق عليه هو ١٠ آلاف جنيه"، معقبة "حلف في نهار رمضان بغير الحق".

ولم تستغرق الجلسة ٥ دقائق، وحرص فهمي ومرافقيه على الابتعاد عن عدسات التصوير، والامتناع عن الأداء عن الأحاديث الصحفية.

كما بدى لافتًا تجمع محبي الفنان داخل قاعة المحكمة، وأثناء مغادرته، قال له أحد رواد المحكمة "نورت المحكمة يا أستاذ حسين"، ليرد متعجلًا "منورة بيكم".

يذكر أن "سويدان" سبق وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، تطالب فيها طليقها الفنان حسين فهمي بسداد مبلغ 720 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لها، إلا أن الفنان امتنع أربع مرات عن السداد، على رغم إلزام محكمة استئناف القاهرة وأخذ يماطل، ما دفع "سويدان" إلى الحجز على أمواله.