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الفنان حسين فهمي: اقسم بالله ما وعدت سويدان بمؤخر.. والفنانة: "حسبى الله ونعم الوكيل"

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مصراوي Masrawy

الفنان حسين فهمي: اقسم بالله ما وعدت سويدان بمؤخر.. والفنانة: "حسبى الله ونعم الوكيل"

01:55 م الخميس 08 يونيو 2017

كتب -صابر المحلاوي:
قال الفنان حسين فهمي أمام محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عقب جلسة اليوم بنظر دعوى الطعن المقدم من الفنانة لقاء سويدان، ضد "فهمي"، على رفض إلزامه دفع قيمة مؤخر صداقها: " أقسم بالله ما اتفقت مع لقاء في عقد الزواج على مؤخر صداق لها بفلا قيمتها 5 ملايين جنيه بمنطقة وادي النخيل بـ6 اكتوبر".

فيما قالت الفنانة لقاء سويدان، "حسبنا الله ونعم الوكيل، مشيرة إلى أن القاضي قال لفهمي "مفيش جواز من غير مهر".

وأضافت سويدان، أن فهمي رد بقوله "المبلغ الذي تم الاتفاق عليه هو ١٠ آلاف جنيه"، معقبة "حلف في نهار رمضان بغير الحق".

ولم تستغرق الجلسة ٥ دقائق، وحرص فهمي ومرافقيه على الابتعاد عن عدسات التصوير، والامتناع عن الأداء عن الأحاديث الصحفية.

كما بدى لافتًا تجمع محبي الفنان داخل قاعة المحكمة، وأثناء مغادرته، قال له أحد رواد المحكمة "نورت المحكمة يا أستاذ حسين"، ليرد متعجلًا "منورة بيكم".

يذكر أن "سويدان" سبق وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، تطالب فيها طليقها الفنان حسين فهمي بسداد مبلغ 720 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لها، إلا أن الفنان امتنع أربع مرات عن السداد، على رغم إلزام محكمة استئناف القاهرة وأخذ يماطل، ما دفع "سويدان" إلى الحجز على أمواله.

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