محافظ الجيزة: رفع 2300 طن مخلفات هدم من كعابيش والمنصورية

الجيزة - (أ ش أ):

أطلقت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملات مكبرة لرفع مخلفات الهدم الملقاة من قِبل بعض المواطنين بنهاية طريق كعابيش بحي الهرم، وعلى جانبي طريق المنصورية الجديد بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم.

وأعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أن الحملات أسفرت عن رفع 2300 طن مخلفات هدم وأتربة من خلال 119 نقلة بالمعدات واللوادر،مشيرًا إلى أن الأعمال امتدت لأكثر من يوم.

وأضاف الدالي، أنه فور الانتهاء من أعمال رفع المخلفات بالكامل تم توسعة طريقي كعابيش والمنصورية الجديد أمام الحركة المرورية باعتبارهما طرق محورية تشهد كثافات مرورية عالية.

وأكد محافظ الجيزة، أن هناك متابعة دورية لحالة النظافة بالطرق، لافتًا إلى أنه تم تكليف رئيس حي الهرم، ورئيس مركز ومدينة أوسيم بالحفاظ على المنطقة والمرور اليومي لضمان عدم تكرار إلقاء المخلفات، وتعيين خدمات ثابتة لضبط أي سيارات تقوم بإلقاء المخلفات، والتحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قبلها.

وأوضح عزت الخرصة، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنه تم رفع 1200 طن مخلفات هدم من طريق كعابيش و1100 طن مخلفات هدم من طريق المنصورية الجديد.

وأشار الخرصة، إلى أنه تم الدفع بـ 38 سيارة قلاب كبير و6 لوادر لرفع المخلفات، ونقلها إلى المقلب العمومي بشبرامنت، لافتًا إلى أنه سيتم الدفع بفرق من عمال الحدائق بالهيئة لزراعة الأشجار بالطريق.