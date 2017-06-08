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محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.9%

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مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.9%

01:49 م الخميس 08 يونيو 2017

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.9%

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسيوط - أسامة صديق:
اعتمد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثان، بنسبة نجاح جمالية بلغت 73.9% وبلغ عدد الناجحين 45 ألفا و431 طالبا من إجمالي 62 ألفا و 273 طالبًا وطالبة من المقيدين حضر منهم 61 ألفا و479طالبًا بجميع مدارس المحافظة... صرح بذلك صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وقال فتحي، إن المحافظ اعتمد أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 72.25% من إجمالي 8741 طالبا وطالبة من المقيدين، وأضاف أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية للصم والبكم 89.6% ونسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين 75%.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الامتحانات متوفرة بجميع المدارس لتكون متاحة أمام أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة درجات أبنائهم في مختلف المواد الدراسية ومعرفة مستوى تحصيل أبنائهم خلال السنة الدراسية.

وأشار المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، ـ في تصريحات صحفية له اليوم ـ إلى اهتمام الدولة بالعملية التعليمية بكافة أركانها، لافتا إلى الدعم المستمر للنهوض بمستوى الطلاب بمختلف المراحل الدراسية معرباً عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية القادمة وقدم الشكر للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة.

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مصراوي Masrawy

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