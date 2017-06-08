أخبار عاجلة

وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
لماذا لا يدق قلبك بانتظام؟ وكيف تعالجه؟ -
توقعات بمشاركة 200 ألف شخص في "مسيرة فخر المثليين" بتل أبيب -
قطر تندد بقائمة الإرهاب: "تؤكد اتهامات لا أساس لها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اللغة الإنجليزية تتسبب في "إغماءات وانهيار" بين طلاب الثانوية بالفيوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اللغة الإنجليزية تتسبب في "إغماءات وانهيار" بين طلاب الثانوية بالفيوم

01:14 م الخميس 08 يونيو 2017

اللغة الإنجليزية تتسبب في إغماءات وانهيار

الفيوم – حسين فتحي:

أبدى عدد من الطلاب و الطالبات بالثانوية العامة بالفيوم، استيائهم مما وصفوه صعوبة الامتحان" الخاص بمادة اللغة الانجليزية التي تقدموا له اليوم.

قالت الطالبة دميانا رزق، من لجنة مدرسة عائشة حسانين الثانوية بمدينة الفيوم، لـ"مصراوي" منهم لله واضعي امتحان الإنجليزي انتقموا من الطلاب دون رحمة".

وأضافت:"بعض زميلاتي لم يتحملن فأصيبن بإغماء وانهيار عصبى نتيجة صعوبة أسئلة امتحان الانجليزي".

وأضافت الطالبة مريم محمد بنفس اللجنة:" مجهودنا طوال العام ضاع بسبب امتحان اللغة الإنجليزية، خاصة أن الأسئلة جاءت بشكل غير مفهوم وسؤال القطعة الذي كان الطلاب يعتمدون عليه لحصد الدرجات كان بمثابة التعجيزي هذا العام".

وشهد محيط بعض اللجان حالة من الحزن على أولياء أمور الطلاب والطالبات بسبب ما وصف بـ"صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طلاب الثانوية في بني سويف: امتحان الانجليزي

    طلاب الثانوية في بني سويف: امتحان الانجليزي "نار".. والتعليم : لا

    أخبار
  • تعليم الشرقية: 11 حالة غش بالهواتف المحمولة في ثالث أيام الثانوية العامة

    تعليم الشرقية: 11 حالة غش بالهواتف المحمولة في ثالث أيام الثانوية

    أخبار
  • تعرض طالبة بالثانوية للإغماء عقب انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية بالمنوفية

    تعرض طالبة بالثانوية للإغماء عقب انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية بالمنوفية

    أخبار
  • بالصور.. طلاب بالثانوية بسوهاج: امتحان الإنجليزي

    بالصور.. طلاب بالثانوية بسوهاج: امتحان الإنجليزي "صعب ومحبط"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • السيسي ينفعل على أحد الضيوف:

    ينفعل على أحد الضيوف: "أنا لا أقبل نكون كدة"أخبار

  • خبير أرصاد يكشف موعد انكسار الموجة الحارة

    خبير أرصاد يكشف موعد انكسار الموجة الحارةأخبار

  • ماذا يشرب رامز جلال قبل تنفيذ

    ماذا يشرب رامز جلال قبل تنفيذ "المقلب"؟.. إليكم الإجابةفنون

  • هكذا رأت وسائل الإعلام العالمية دعم تركيا لتميم قطر

    هكذا رأت وسائل الإعلام العالمية دعم تركيا لتميم قطرأخبار

  • الريال القطري يهبط إلى أدنى مستوى في 11 عاما أمام الدولار

    الريال القطري يهبط إلى أدنى مستوى في 11 عاما أمام الدولارأخبار

  • مصور يقتل صديق عمره ويعترف:

    مصور يقتل صديق عمره ويعترف: "دعاني للمبيت في شقته فسرقته وقتلته"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: السيسي طالب بالالتزام بأربعة مبادىء في التعامل الإعلامي

ضياء رشوان: السيسي طالب بالالتزام بأربعة مبادىء في التعامل الإعلامي

السيسي وملك البحرين: قطر تصر على الإضرار بالأمن القومي العربي

السيسي وملك البحرين: قطر تصر على الإضرار بالأمن القومي العربي

"زين": السيسي حث الإعلام على اتباع المعايير المهنية الدولية في عملها

"زين": السيسي حث الإعلام على اتباع المعايير المهنية الدولية في عملها

السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار القاهرة

السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار القاهرة