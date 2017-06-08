اللغة الإنجليزية تتسبب في "إغماءات وانهيار" بين طلاب الثانوية بالفيوم
اللغة الإنجليزية تتسبب في "إغماءات وانهيار" بين طلاب الثانوية بالفيوم
01:14 م الخميس 08 يونيو 2017
اللغة الإنجليزية تتسبب في إغماءات وانهيار
الفيوم – حسين فتحي:
أبدى عدد من الطلاب و الطالبات بالثانوية العامة بالفيوم، استيائهم مما وصفوه صعوبة الامتحان" الخاص بمادة اللغة الانجليزية التي تقدموا له اليوم.
قالت الطالبة دميانا رزق، من لجنة مدرسة عائشة حسانين الثانوية بمدينة الفيوم، لـ"مصراوي" منهم لله واضعي امتحان الإنجليزي انتقموا من الطلاب دون رحمة".
وأضافت:"بعض زميلاتي لم يتحملن فأصيبن بإغماء وانهيار عصبى نتيجة صعوبة أسئلة امتحان الانجليزي".
وأضافت الطالبة مريم محمد بنفس اللجنة:" مجهودنا طوال العام ضاع بسبب امتحان اللغة الإنجليزية، خاصة أن الأسئلة جاءت بشكل غير مفهوم وسؤال القطعة الذي كان الطلاب يعتمدون عليه لحصد الدرجات كان بمثابة التعجيزي هذا العام".
وشهد محيط بعض اللجان حالة من الحزن على أولياء أمور الطلاب والطالبات بسبب ما وصف بـ"صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
طلاب الثانوية في بني سويف: امتحان الانجليزي "نار".. والتعليم : لا
-
تعليم الشرقية: 11 حالة غش بالهواتف المحمولة في ثالث أيام الثانوية
-
تعرض طالبة بالثانوية للإغماء عقب انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية بالمنوفية
-
بالصور.. طلاب بالثانوية بسوهاج: امتحان الإنجليزي "صعب ومحبط"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
السيسي ينفعل على أحد الضيوف: "أنا لا أقبل نكون كدة"أخبار
-
خبير أرصاد يكشف موعد انكسار الموجة الحارةأخبار
-
ماذا يشرب رامز جلال قبل تنفيذ "المقلب"؟.. إليكم الإجابةفنون
-
هكذا رأت وسائل الإعلام العالمية دعم تركيا لتميم قطرأخبار
-
الريال القطري يهبط إلى أدنى مستوى في 11 عاما أمام الدولارأخبار
-
مصور يقتل صديق عمره ويعترف: "دعاني للمبيت في شقته فسرقته وقتلته"أخبار