المفوضين تحجز ١١ دعوى قضائية لبطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للنواب لكتابة التقرير
المفوضين تحجز ١١ دعوى قضائية لبطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للنواب لكتابة التقرير
01:55 م الخميس 08 يونيو 2017
مجلس الدولة
كتب -محمود الشوربجي:
قررت هيئة مفوضين الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، حجز ١١ دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب لكتابة التقرير.
جاء ذلك في الدعاوى المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود، و عثمان الحفناوي، و حميدو الجميل، وعلى أيوب، وطارق نجيدة وخالد علي وعدلي مالك، وعثمان الحفناوي، ونصر الدين حامد.
وأجمعت الدعوى على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأكدت أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيها، كما منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلاً في هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام، لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.
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