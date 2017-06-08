الضابط المتهم بقتل شاب بالنهضة في التحقيقات: أصدقائه حاولوا خطف سلاحي

كتب – محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار إبراهيم صالح، اليوم الخميس، مع المتهم محمد فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل وإصابة شخصين بمنطقة النهضة.

وقال المتهم في التحقيقات، إن خرج بمأمورية الإثنين الماضي للقبض على تاجر مخدرات بمنطقة النهضة، ونشبت مشاجرة بينهما لرفضه الركوب لسيارة القسم "البوكس"، وحاولت أجبره على الركوب، الناس هاجموني بقوة لمنعي من ضبطه.

وأضاف معاون المباحث المتهم في التحقيقات، أن أصدقاء المتهم تجهروا حوله والقوة الأمنية، فأخرج سلاحه لإبعادهم فقط، وعندما حاولوا خطف السلاح منه، أطلقت رصاصتين بدون قصد.

النيابة برئاسة المستشار إسلام الجوهري، وجهت تهمة القتل العمد، لمعاون قسم شرطة السلام ثان، محمد فؤاد، بعد مقتل شاب وإصابة آخر في الواقعة.

وقررت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمس الأربعاء، تجديد حبس ضابط شرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل وإصابة شخصين بمنطقة النهضة، برصاص الضابط خلال مطاردته لمشتبه في إتجاره بالمخدرات.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل ضابط آخر و٣ أمناء شرطة بقسم شرطة السلام ثان على ذمة التحقيقات في القضية بكفالة ٢٠٠٠ جنيه في ذات القضية.

النيابة أمرت كذلك بإخلاء سبيل المشتبه في إتجاره بالمخدرات بكفالة ٥ آلاف جنيه، ومحامي متهم بالاعتداء على القوة الأمنية بكفالة ٢٠٠٠ جنيه.

كشفت معاينة النيابة أن المجني عليه الأول "سيف.م"، قُتِل برصاصة في الصدر، وأصيب المجني عليه الثاني "نادر.م" برصاصة في الأنف، ومازال يتلقى العلاج بمستشفى السلام.