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"القومي للمرأة": نائبات يعرضن أهم قوانين المرأة عبر فيديوهات مصورة

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مصراوي Masrawy

"القومي للمرأة": نائبات يعرضن أهم قوانين المرأة عبر فيديوهات مصورة

01:53 م الخميس 08 يونيو 2017

كتبت - هاجر حسني:

قالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس بالتعاون مع مجلس النواب سوف يبدأ في تصوير فيديوهات مع نائبات البرلمان لعرض أهم القوانين على الأجندة التشريعية الخاصة بهن خلال عام المرأة.

وأضافت في بيان، اليوم الخميس، أن الفيديوهات تستهدف أيضًا التعرف على القضايا الأساسية التي يجب تبنيها كمشروع قومي شامل وتكون حجر الأساس لنهضة اقتصادية واجتماعية شاملة في ، إلى جانب توجيه رسالة الى الشعب المصري بوجه عام والمرأة المصرية بوجه خاص.
     
وأكدت رئيسة المجلس أن البرلمان الحالي يُعد علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية في مصر، نظرًا لأنه يضم ولأول مرة (89) سيدة بنسبة (15%) من إجمالي أعضائه، لافتة إلى أهمية توثيق هذه المرحلة التاريخية بهدف تسليط الضوء على دورهن في البرلمان، ورؤيتهن تجاه القضايا البارزة في المجتمع بشكل عام وتجاه قضايا المرأة بشكل خاص.

تأتي هذه الخطوة في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وفِي إطار حرص المجلس القومي للمرأة على التعاون والتنسيق المستمر مع نائبات مصر وتوثيق دورهن تحت قبة البرلمان، بحسب البيان.

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