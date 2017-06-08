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وزارة الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 28800 ميجاوات

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مصراوي Masrawy

وزارة الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 28800 ميجاوات

01:50 م الخميس 08 يونيو 2017

وزارة الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 28800 ميجاوات

وزارة الكهرباء

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الأربعاء، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم، يبلغ 28800 ميجاوات مقابل نفس الحمل أمس.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فعلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عددًا من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.

ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء "كول سنتر"، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن (121) على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع، وتم تعهيد هذه الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعايير العالمية، حيث تم الانتهاء من تفعيل الخدمة بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية قبل الموعد الزمني المحدد لذلك.

ويمكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة (91121)، وتحميل تطبيق "شكاوى فواتير الكهرباء" بهواتف "أندرويد"، والإبلاغ عن أعمدة الإنارة المضاءة نهارًا من خلال الرقم (121)، واستخدام تطبيقات التليفون المحمول لإرسال شكوى من فواتير الكهرباء أو تسجيل قراءة العداد.

كما يمكن إرسال شكوى الفاتورة من خلال رسائل نصية قصيرة "إس إم إس"، حيث يقوم المواطن بإرسال رسالة للرقم (91121)، وتبدأ الرسالة بالرمز * ثم رقم السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة ويترك مسافة ثم اسم الشركة.

ومن المقرر أن يظهر للمواطن رسالة بأنه تم استقبال الشكوى ويجري حلها، وفي حالة وجود خطأ في الرسالة الواردة من المواطن سيصل إليه رسالة أخرى لتصحيح تنسيق الرسالة، وسيتم التواصل مع المواطن لاستكمال أي بيانات خاصة بالشكوى وبعد انتهاء شركة توزيع الكهرباء من فحص الشكوى سيتم التواصل مع المواطن لإبلاغه بنتيجة دراسة شكواه.

ويمكن - أيضًا - تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.moee.gov.eg/cmps، وتأتي هذه الخدمات في إطار حرص القطاع على تقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفي أقل وقت ممكن.

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