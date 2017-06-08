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"المجتمعات العمرانية" تنظم ندوة دينية تحت عنوان "القيادة أمانة وعبادة"

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مصراوي Masrawy

"المجتمعات العمرانية" تنظم ندوة دينية تحت عنوان "القيادة أمانة وعبادة"

01:46 م الخميس 08 يونيو 2017

القاهرة - (أ ش أ):

نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ندوةً دينية تحت عنوان "القيادة أمانة وعبادة"، بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حاضر فيها الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، فيما أدارها الإعلامي سعد المطعني، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

وقال الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، إن الندوة شارك فيها عدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومجموعة من العاملين بالهيئة وأجهزتها.

ووجه الدكتور شوقي علام، في بداية الندوة، التهنئة لجميع العاملين بهيئة الجمعات العمرانية بمناسبة شهر رمضان المبارك، موضحًا عظم قدر هذا الشهر الفضيل، الذي شهد العديد من الأحداث العظيمة، ومنها غزوة بدر، ونصر السادس من أكتوبر العظيم.

وأثنى فضيلة المفتي على عنوان وموضوع الندوة، مؤكدًا أن القيادة مسئولية وأمانة يجب أن يتولاها من يصلح لها، ويجب مراعاة الدقة وتحري الأكفأ والأنسب لتولي مسئولية القيادة، حيث إن العبادة بمفهومها الأشمل لا تقتصر على القيام بالعبادات الحركية فقط، ممثلة في أركان الإسلام، بل تمتد لتشمل كل ما يقوم به الإنسان من حركات وخطوات في حياته.

وأكد الدكتور شوقي علام، أن إتقان العمل والإخلاص فيه لوجه الله، هو أحد أهم العبادات التي يتقرب بها العبد لله تعالى، متمنياً التوفيق والسداد لكل العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من رؤساء ومرؤسين، وأن يوفقهم الله لاختيار الأصلح، وفي ختام الندوة أجاب المفتي على عددٍ من أسئلة الحضور.

وأوضح مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم العمل الإداري والقيادي، وتحفيز العاملين عليه لتحمل المصاعب والتحديات التي تواجههم أثناء العمل، ورفع معدلات الأداء والإنجاز في مختلف المشروعات التي تنفذها.

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